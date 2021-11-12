林智堅產業請益之旅　訪面板驅動IC龍頭聯詠

▲林智堅到訪面板驅動IC龍頭「聯詠科技」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為聆聽產業需求與民眾關心議題，新竹市長林智堅啟動產業請益之旅，今（12）日到訪面板驅動IC龍頭「聯詠科技」，在副董事長王守仁帶領下了解產品與工作環境。林智堅市長表示，在美中貿易戰與疫情影響下，半導體產業顯示了台灣在國際的重要性，竹科坐落新竹，地方政府應持續打造宜居的環境，讓縣民市民，甚至來竹科的外國人都有更好的生活環境。

今（12日）上午，林智堅市長在聯詠科技副董事長王守仁、副總經理陳健興與陳聰敏帶領下，了解聯詠科技企業發展與產品特色，有將攝影鏡頭藏在螢幕下的手機，超高畫質8k電視與自駕車面板；參觀工作環境時，林智堅市長更大讚員工按摩室與健身房設施，在聯詠科技上班真的很幸福。

林智堅表示，今到訪聯詠科技位於竹北的全新辦公大樓，讓他倍感溫馨，也看見聯詠科技在IC產業地位舉足輕重，目前為全球排名第八，今年更有機會邁入第七，此外，今年在半導體製造與封裝測試都排名全球第一，IC設計則是全球第二，在聯詠持續努力下，也有機會變成全球第一，這也是所有國人的期待與驕傲。

林智堅說，去年竹科產值超過1.24兆，今年上半年就已到7500億元，比去年同期成長3成多，竹科在新竹，地方政府應該把新竹的環境打造得更好，這幾年他致力將新竹打造成永續、宜居、創新的城市，如近期舉辦光臨藝術節，並持續打造國際展演中心，都盼為縣、市民打造宜居城市。

林智堅市長也談及，他近日啟動產業請益之旅，盼藉由產業交流聆聽業界需求、解決問題，包括土地擴廠、水電穩定供應等。其中最重要的還有人才需求，林智堅市長說，大新竹有最好的人才，如何讓這些產業服務的縣市民有更好生活，更是地方政府要努力的工作。

此外，聯詠科技教育基金會自2007年起長期贊助竹市富禮國中射箭隊，每年投入150萬至200萬經費培育選手，更認養包含器材設備耗材、國內外比賽經費與獎學金， 林智堅市長也代表竹市富禮國中射箭隊的孩子向聯詠致謝，感謝企業與地方政府攜手合作，持續培育在地運動好手。

王守仁副董事長表示，新竹市在林智堅市長與市府團隊努力下，在天下雜誌、遠見雜誌等各項媒體評比，新竹市都名列前茅，表現優異，今也感謝林智堅市長與市府團隊來訪，聯詠科技位於台元的辦公大樓上月剛落成啟用，今天感謝林智堅市長來訪，為公司帶來好彩頭。

陳健興副總經理表示，聯詠科技去年營業額達27億美金，更透過研發全新技術與專利，在產業發展持續往前邁進；社會參與部分也與新竹縣、市政府合作，投入超過6700萬元於教育、文化、社福等資源，基金會資金來源更由員工每年自費捐助，年年投入超過九百萬元扶助弱勢。

市府表示，聯詠科技成立於1997年，總部位於新竹科學園區，在台北、台南各有1處營運據點，初期主要產品為電腦周邊晶片組，1999年跨足液晶面板驅動IC市場，2000年後轉向液晶顯示器驅動IC及系統單晶片，曾是鍵盤與滑鼠控制器的全球最大供應商，未來市府將持續參訪竹科企業，聆聽產業需求。