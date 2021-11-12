　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林智堅產業請益之旅　訪面板驅動IC龍頭聯詠

▲林智堅到訪面板驅動IC龍頭「聯詠科技」。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅到訪面板驅動IC龍頭「聯詠科技」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為聆聽產業需求與民眾關心議題，新竹市長林智堅啟動產業請益之旅，今（12）日到訪面板驅動IC龍頭「聯詠科技」，在副董事長王守仁帶領下了解產品與工作環境。林智堅市長表示，在美中貿易戰與疫情影響下，半導體產業顯示了台灣在國際的重要性，竹科坐落新竹，地方政府應持續打造宜居的環境，讓縣民市民，甚至來竹科的外國人都有更好的生活環境。

今（12日）上午，林智堅市長在聯詠科技副董事長王守仁、副總經理陳健興與陳聰敏帶領下，了解聯詠科技企業發展與產品特色，有將攝影鏡頭藏在螢幕下的手機，超高畫質8k電視與自駕車面板；參觀工作環境時，林智堅市長更大讚員工按摩室與健身房設施，在聯詠科技上班真的很幸福。

林智堅表示，今到訪聯詠科技位於竹北的全新辦公大樓，讓他倍感溫馨，也看見聯詠科技在IC產業地位舉足輕重，目前為全球排名第八，今年更有機會邁入第七，此外，今年在半導體製造與封裝測試都排名全球第一，IC設計則是全球第二，在聯詠持續努力下，也有機會變成全球第一，這也是所有國人的期待與驕傲。

林智堅說，去年竹科產值超過1.24兆，今年上半年就已到7500億元，比去年同期成長3成多，竹科在新竹，地方政府應該把新竹的環境打造得更好，這幾年他致力將新竹打造成永續、宜居、創新的城市，如近期舉辦光臨藝術節，並持續打造國際展演中心，都盼為縣、市民打造宜居城市。

林智堅市長也談及，他近日啟動產業請益之旅，盼藉由產業交流聆聽業界需求、解決問題，包括土地擴廠、水電穩定供應等。其中最重要的還有人才需求，林智堅市長說，大新竹有最好的人才，如何讓這些產業服務的縣市民有更好生活，更是地方政府要努力的工作。

此外，聯詠科技教育基金會自2007年起長期贊助竹市富禮國中射箭隊，每年投入150萬至200萬經費培育選手，更認養包含器材設備耗材、國內外比賽經費與獎學金， 林智堅市長也代表竹市富禮國中射箭隊的孩子向聯詠致謝，感謝企業與地方政府攜手合作，持續培育在地運動好手。

王守仁副董事長表示，新竹市在林智堅市長與市府團隊努力下，在天下雜誌、遠見雜誌等各項媒體評比，新竹市都名列前茅，表現優異，今也感謝林智堅市長與市府團隊來訪，聯詠科技位於台元的辦公大樓上月剛落成啟用，今天感謝林智堅市長來訪，為公司帶來好彩頭。

陳健興副總經理表示，聯詠科技去年營業額達27億美金，更透過研發全新技術與專利，在產業發展持續往前邁進；社會參與部分也與新竹縣、市政府合作，投入超過6700萬元於教育、文化、社福等資源，基金會資金來源更由員工每年自費捐助，年年投入超過九百萬元扶助弱勢。

市府表示，聯詠科技成立於1997年，總部位於新竹科學園區，在台北、台南各有1處營運據點，初期主要產品為電腦周邊晶片組，1999年跨足液晶面板驅動IC市場，2000年後轉向液晶顯示器驅動IC及系統單晶片，曾是鍵盤與滑鼠控制器的全球最大供應商，未來市府將持續參訪竹科企業，聆聽產業需求。

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
辣媽被宣告「罹癌第4期」崩潰酗酒6年　才知是誤診
「特斯拉殺手」一輛車都還沒生產　市值就破3兆！馬斯克傻眼
獨／他「闖紅燈」性侵女志工　立委連帶慘賠200萬
23歲就退休　巨乳妹靠1招「從月光變月入28萬」
快訊／百桂慘了！縣府查到「1關鍵違規」將開罰
國中為買車與家人決裂！　李韋霖母無奈：希望他好好反省
莫德納認了！　年輕男性患心肌炎風險比BNT高5倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

桃園市立美術館攜手桃捷　推出書藝彩繪列車

林智堅親表揚防疫英雄　11位醫師獲特殊貢獻獎

2021桃園電影節台灣獎揭曉　《手事業》拿下最佳影片殊榮

林智堅產業請益之旅　訪面板驅動IC龍頭聯詠

黃偉哲頒發「第11屆台南文學獎」　府城台語詩人林宗源獲頒「卓越市民」

2022台東形象月曆　繪聲繪影傳遞台東慢經濟

愛購台東I GO TAITUNG消費季　月月抽好禮　百萬汽車等你開回家

斷訊秒回「石器時代」　彰化柑井里將在納骨塔旁新建基地台

台南藍軍高呼四大公投都同意　黃偉哲態度保留

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

活到90歲第一次摸「像牛的大狗」　路人阿公滿足笑親吐1句話有洋蔥

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

桃園市立美術館攜手桃捷　推出書藝彩繪列車

林智堅親表揚防疫英雄　11位醫師獲特殊貢獻獎

2021桃園電影節台灣獎揭曉　《手事業》拿下最佳影片殊榮

林智堅產業請益之旅　訪面板驅動IC龍頭聯詠

黃偉哲頒發「第11屆台南文學獎」　府城台語詩人林宗源獲頒「卓越市民」

2022台東形象月曆　繪聲繪影傳遞台東慢經濟

愛購台東I GO TAITUNG消費季　月月抽好禮　百萬汽車等你開回家

斷訊秒回「石器時代」　彰化柑井里將在納骨塔旁新建基地台

台南藍軍高呼四大公投都同意　黃偉哲態度保留

馬大偉運彩解盤／灰狼@湖人　 湖人自種的因含淚也要吞下去

鍾小平「罷昶」錯假率近30％　綠營怒嗆：丟臉！應停止不正當罷免

染疫兒丟包7旬病母！　她「慘困家中餓2天」負傷爬出門自救

漢江大橋慘淪奪命奈何橋！市府痛拆「防自殺標語」　以加高欄杆代替

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

桃園市立美術館攜手桃捷　推出書藝彩繪列車

梅花旗／台體黃紹睿127球完投勝　文化連霸夢碎！雙體大爭冠

歐洲對台立場轉變「史上頭一遭」　《紐時》曝台灣制勝2關鍵

半夜吃宵夜沒揪！　貪吃汪忍睡意「大眼瞪小眼」逼問媽媽：妳好賊

變天床上擠「5條大海參」陪老公睡翻　老婆看傻：我要睡哪？

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

魔神仔帶走？紅衣嬤推輪椅10km跌山坡

顏寬恒：早跟父親說很多次「慈悲無用」

李應元病逝　桃園友人近月前甫號召集氣

桃園推民宿1+1特色行程　限量一千名

復興區旅遊新亮點　羅浮溫泉湯池啟用　

12台灣歐吉桑徒步環島玩金門

台南首創救護車公車整合優先號誌

海鮮配啤酒引發痛風　醫：長期高尿酸才是主因

龍潭「十一份觀光文化園區」　第一期開幕

她要幫韓籍男友買房共築愛巢　閨蜜幫出頭

台南2021年重大投資招商385億元

杜汶澤讚陳其邁挺港年輕人　預告在高雄做慈善

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

斷訊秒回「石器時代」　柑井里將在公墓旁新建基地台

更多熱門

相關新聞

訪緯創資通　林智堅再提大新竹合併升格

訪緯創資通　林智堅再提大新竹合併升格

竹市是全世界半導體最重要聚落所在，為促進產業發展，新竹市長林智堅特別參訪全球最大雲端伺服供應商「緯創資通」內湖總部，拜訪林憲銘董事長及林建勳總經理，請益高科技產業的現況與佈局。林憲銘董事長分享，人才「不用往台北擠」，從業人員能夠「在地上班」，才能讓產業持續佈局，林智堅市長則說，市府透過推動竹科X計畫，要持續引進AI、IOT等產業進駐，期盼緯創未來也能進駐，帶動竹科新風貌。

新竹市毛寶貝同樂會來了　13日左岸狗狗公園大集合

新竹市毛寶貝同樂會來了　13日左岸狗狗公園大集合

竹市2021秋水鳥季登場　香山濕地「千羽飛舞」

竹市2021秋水鳥季登場　香山濕地「千羽飛舞」

香山濕地復育有成　台灣招潮蟹15年成長33倍

香山濕地復育有成　台灣招潮蟹15年成長33倍

蔦屋書店竹市拓點　進駐湳雅大魯閣廣場明年3月開幕

蔦屋書店竹市拓點　進駐湳雅大魯閣廣場明年3月開幕

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

百桂食品停業！烏日公有市場公告抵制

宋媽說：希望第一時間讓兒子聽到媽媽的聲音

更多

最夯影音

更多
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面