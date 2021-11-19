柯P嗡嗡包牽斷線30年母女情　助單親媽與母親家人團圓

▲單親媽媽阿月（右）百里尋親，與失散30年的老母親相擁。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

一只柯P的「嗡嗡包」竟重新牽起分離幾十年的母女情：50歲單親媽媽「阿月」因年少叛逆離家、與家人失聯長達30年，一直希望回桃園市老家探親；台灣民眾黨中彰投黨部在親贈阿月嗡嗡包時得知這段故事，立即聯繫桃園市黨部協助，17日晚間順利讓阿月母子與近80的老母和其他家人重逢，母女拋下過往的不愉快，忍不住紅著眼眶相擁，讓阿月感動不已。

台灣民眾黨南投縣黨部指出，家住彰化的阿月平時獨立照顧重度身心障的20歲兒子，因兒子想索取台北市長柯文哲每年國慶日發送的嗡嗡包，連續多年排隊卻都「槓龜」，因此到民眾黨桃園黨部臉書粉專留言，小編注意到後向柯文哲辦公室求助，終獲柯文哲贈送的嗡嗡包，並由黨部人員親自南下，與南投黨部主委簡千翔、台中黨部副主委張仲翹、彰化黨部主委張雪如一起送到阿月家。

▲▼民眾黨中彰投黨部親贈「嗡嗡包」給單親媽媽阿月，並協助母子倆搭高鐵北上探親。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

眾人與阿月碰面後，才知道在老家排行老二的她已離家30年，一直盼望帶著從為見過外婆的兒子回娘家探親，立刻積極與桃園黨部協力尋人，果真連絡上阿月的家人；前天在簡千翔陪同下，阿月母子第一次搭乘高鐵，北上跟老母團圓，她的大姐與外甥也特地遠從南部北上，以及三妹、四妹、五弟、小妹全家當晚齊聚一堂，就為了見失散多年的手足一面。

▲單親媽百里尋親，民眾黨協助圓滿團圓。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

民眾黨南投縣黨部轉述，阿月一家人在桃園一家日式餐廳一起吃飯、聊天，以往的不愉快都已放下，只有互相祝福；阿月的老母親說，女兒聯絡上之後也打電話回家了，她希望見面只有歡笑，不要有淚水，也希望女兒、外孫都過得好，不過臨別前，家人一一擁抱、祝福阿月身體健康，全家人還是都紅了眼眶。

阿月表示，看到家人竟然為了見她一面而全部到齊，讓她感動不已，也說自己因為近鄉情怯才這麼久沒有聯絡，對家人感到不好意思，希望家人不要怨她；簡千翔與張仲翹也因親人久別團聚的溫馨氣氛感動落淚，簡千翔說，希望阿月能放下過去，再重拾親情，展開美好人生。



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