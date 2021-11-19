　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

柯P嗡嗡包牽斷線30年母女情　助單親媽與母親家人團圓

▲單親媽媽阿月（右）百里尋親，與失散30年的老母親相擁。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

▲單親媽媽阿月（右）百里尋親，與失散30年的老母親相擁。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

一只柯P的「嗡嗡包」竟重新牽起分離幾十年的母女情：50歲單親媽媽「阿月」因年少叛逆離家、與家人失聯長達30年，一直希望回桃園市老家探親；台灣民眾黨中彰投黨部在親贈阿月嗡嗡包時得知這段故事，立即聯繫桃園市黨部協助，17日晚間順利讓阿月母子與近80的老母和其他家人重逢，母女拋下過往的不愉快，忍不住紅著眼眶相擁，讓阿月感動不已。

台灣民眾黨南投縣黨部指出，家住彰化的阿月平時獨立照顧重度身心障的20歲兒子，因兒子想索取台北市長柯文哲每年國慶日發送的嗡嗡包，連續多年排隊卻都「槓龜」，因此到民眾黨桃園黨部臉書粉專留言，小編注意到後向柯文哲辦公室求助，終獲柯文哲贈送的嗡嗡包，並由黨部人員親自南下，與南投黨部主委簡千翔、台中黨部副主委張仲翹、彰化黨部主委張雪如一起送到阿月家。

▲▼民眾黨中彰投黨部親贈「嗡嗡包」給單親媽媽阿月，並協助母子倆搭高鐵北上探親。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

▲▼民眾黨中彰投黨部親贈「嗡嗡包」給單親媽媽阿月，並協助母子倆搭高鐵北上探親。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

▲單親媽百里尋親，民眾黨協助圓滿團圓。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

眾人與阿月碰面後，才知道在老家排行老二的她已離家30年，一直盼望帶著從為見過外婆的兒子回娘家探親，立刻積極與桃園黨部協力尋人，果真連絡上阿月的家人；前天在簡千翔陪同下，阿月母子第一次搭乘高鐵，北上跟老母團圓，她的大姐與外甥也特地遠從南部北上，以及三妹、四妹、五弟、小妹全家當晚齊聚一堂，就為了見失散多年的手足一面。

▲單親媽百里尋親，民眾黨協助圓滿團圓。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

▲單親媽百里尋親，民眾黨協助圓滿團圓。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

民眾黨南投縣黨部轉述，阿月一家人在桃園一家日式餐廳一起吃飯、聊天，以往的不愉快都已放下，只有互相祝福；阿月的老母親說，女兒聯絡上之後也打電話回家了，她希望見面只有歡笑，不要有淚水，也希望女兒、外孫都過得好，不過臨別前，家人一一擁抱、祝福阿月身體健康，全家人還是都紅了眼眶。

阿月表示，看到家人竟然為了見她一面而全部到齊，讓她感動不已，也說自己因為近鄉情怯才這麼久沒有聯絡，對家人感到不好意思，希望家人不要怨她；簡千翔與張仲翹也因親人久別團聚的溫馨氣氛感動落淚，簡千翔說，希望阿月能放下過去，再重拾親情，展開美好人生。
 

►壯男打第一劑AZ瀕死被救回　簽切結書堅持要打第二劑隔天亡

►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

►疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻　跑山獸爬遍整座山找到他

►獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口　父母氣炸提告

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
吃止痛藥誤吞AirPods！　女傳語音訊息崩潰：聽到腸胃聲
糗！法拍盲劍客標3.9坪地　「寫錯多1個0」390萬拍定
快訊／台61線嚴重車禍！砂石車碰撞氨水槽車　司機當場身亡
新總幹事「身分超大咖」　她領包裹傻眼！千人認證：各個身懷絕技
鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜「隱藏版神組合」
快訊／《跟騷法》三讀！　8類行為最重關5年
更新IG悲劇了！網強迫症快發作：醜到發瘋
台灣要贏南韓了！他揭「超車關鍵」：一來一回就追上
怨房東多收租「殺無辜女出氣」　男大生狂刺34刀喊：很爽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

五年存活率僅5%！慈濟胰臟癌新藥擁多國專利　再獲國家新創獎

雲林縣啟動無預警環保運輸稽查　移送檢調57件總罰鍰估達636萬

柯P嗡嗡包牽斷線30年母女情　助單親媽與母親家人團圓

花蓮閹雞秤重大賽！近15斤神雞奪冠　飼主：像家人一樣照顧

「世界廁所日」打造優質環境　中油疫情期間照常開放

南投偏鄉遠距醫療年底上路　信義仁愛民眾看眼耳鼻喉皮膚科免下山

中台灣首座銀髮人才服務據點落腳南投　助銀髮族開創職涯第二春

南投縣精神病人長照服務中心揭牌　擠身全國10示範計畫縣市

彰化縣針對稻草燃燒重點區域加強開罰　稻作期間燃燒比例驟降逾6成

抗疫挺求職！北市就服處11月戶外場徵才完成　12／4「中高齡就業博覽會」熱身中

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

五年存活率僅5%！慈濟胰臟癌新藥擁多國專利　再獲國家新創獎

雲林縣啟動無預警環保運輸稽查　移送檢調57件總罰鍰估達636萬

柯P嗡嗡包牽斷線30年母女情　助單親媽與母親家人團圓

花蓮閹雞秤重大賽！近15斤神雞奪冠　飼主：像家人一樣照顧

「世界廁所日」打造優質環境　中油疫情期間照常開放

南投偏鄉遠距醫療年底上路　信義仁愛民眾看眼耳鼻喉皮膚科免下山

中台灣首座銀髮人才服務據點落腳南投　助銀髮族開創職涯第二春

南投縣精神病人長照服務中心揭牌　擠身全國10示範計畫縣市

彰化縣針對稻草燃燒重點區域加強開罰　稻作期間燃燒比例驟降逾6成

抗疫挺求職！北市就服處11月戶外場徵才完成　12／4「中高齡就業博覽會」熱身中

歷時6年《跟騷法》終於三讀　內政部：半年內完成員警教育訓練

古林睿煬交手初登板李子強　運彩看好統一勝富邦

影／俞利一人跳《The Boys》性感炸裂！粉尖叫：想念少女時代了

批正方「政治表演」唱歌、恐嚇樣樣來　林穎孟：藉公投發動政治攻擊

幽靈電話一接就掛斷！內行抖「暗黑目的」超氣：過幾天會更煩

蘋果加速開發Apple Car！　彭博：2025年推出全自動駕駛車

LIVE／混打預約下午4點截止　陳時中最新說明

高雄老社區變更美了！天空藝術、夜光壁畫超夢幻　還能逛市集吃美食

Chloé聯名滑雪裝、麵包鞋太可愛！秀英與Jessica示範韓妞冬季穿搭

蔣志薇攜「桑塔熊」新莊棒球場開球　宣告新北耶誕即將開城

地方熱門新聞

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

遭批廟產2.9億「年年不變」　大甲鎮瀾宮首度公布財報澄清

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

陳碧玉批南警開罰單像鬼畫符

倒楣男約BNT打成高端　議員質疑台南市府封鎖消息

「2021屏東馬拉松」開跑　交通管制措施看這裡

台南佳里發生自小客車對撞5人送醫

偽虎鯨擱淺沙灘　送基隆救援站照護

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

住警器可救命為何推廣困難　裝設率六都最後

台中公車路網升級！六大路廊明年上路

華泰名品城聖誕村　打造新復古耶誕場景

南市幼兒園及國小6所學校　入圍教育部教學卓越獎

更多熱門

相關新聞

批蔡英文臉書發布造謠圖卡　民眾黨：萊豬跟美豬不能畫上等號！

批蔡英文臉書發布造謠圖卡　民眾黨：萊豬跟美豬不能畫上等號！

1218年底公投將至，各方陣營頻頻開砲，針對反萊豬公投，民眾黨表示，公投題目為「反萊豬」，而非「反美豬」，美豬並不會因為公投通過就禁止，更不是影響台灣加入CPTPP的原因，「顯然民進黨政府把人民通通都當成笨蛋，才會透過總統蔡英文的臉書，使用混淆視聽的方式發布造謠圖卡。」

巢運批政府打房擺爛　在野黨要求行政院盡速提出囤房稅版本

巢運批政府打房擺爛　在野黨要求行政院盡速提出囤房稅版本

高端混打！美女發言人砲轟政府：把國人當白老鼠

高端混打！美女發言人砲轟政府：把國人當白老鼠

蔡英文「跨時空打臉」競選片悄消失　民眾黨轟虛心

蔡英文「跨時空打臉」競選片悄消失　民眾黨轟虛心

批北市府未到場反對敬老金提案　苗博雅：只剩柯黑議員在堅持

批北市府未到場反對敬老金提案　苗博雅：只剩柯黑議員在堅持

關鍵字：

單親尋親民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

機車雙載車禍　2男送醫不治

全新Lexus NX200只有台灣有！

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面