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學姐黃瀞瑩被請辭　他留言力挺：凡殺不死我們的必使更強大

▲▼黃瀞瑩被請辭北市副發言人後，於臉書發文抒發心情，不少網友湧入留言加油。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）

▲黃瀞瑩被請辭北市副發言人後，於臉書發文抒發心情，不少網友湧入留言加油。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

北市府副發言人黃瀞瑩「被請辭」，下週起（11/22）卸除北市發言工作。對此，黃瀞瑩也透過臉書聲明立場，並有感而發表示「防得了行為但防不住人心」、「止得住嘴巴但遮不住眼睛」，副市長黃珊珊在貼文留言加油，還有民眾黨發言人陳宥丞也留言「凡殺不死我們的，必使更強大」。

黃瀞瑩近期宣布投入士北區議員初選，但卻遭議員疑用公家資源拚選舉。市長柯文哲今（19）日在質詢時竟表示，黃瀞瑩現在沒在當副發言人；而在會後，市府證實黃瀞瑩將自下週起（11/22）卸除北市發言工作。

黃瀞瑩隨後透過臉書表示，職副發言人期間，從未在公開場合，說過任何違反行政中立的字句。任職副發言人期間，嚴守份際，從沒做任何傷天害理的事情。「我的初衷就是說實話，表達市府立場，說明市府政策。」

黃瀞瑩強調，但為了避免爭議，從下週一開始正式卸除府方的發言工作。「做什麼、像什麼」，這句話我謹記在心。卸任後我還是會謹守本份、繼續為民發聲。她也意有所指，「防得了行為但防不住人心」、「止得住嘴巴但遮不住眼睛」。

貼文一出後，黃珊珊留言「瀞瑩加油」，民眾黨發言人陳宥丞也留言，「辛苦了，凡殺不死我們的，必使更強大。繼續努力台北有姊」；還有不少網友留言，「年輕的學姊加油」、「一切都是 _心存善念，盡力而為 就好」、「小人難防！加油」、「不要畏懼藍綠打壓」。

▼網友湧入留言加油。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）

▲▼黃瀞瑩被請辭北市副發言人後，於臉書發文抒發心情，不少網友湧入留言加油。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）

▲▼黃瀞瑩被請辭北市副發言人後，於臉書發文抒發心情，不少網友湧入留言加油。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）

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