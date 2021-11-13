高端開放混打！美女發言人怒「把國人當白老鼠」指政府1句話推責任

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／翻攝自楊寶楨FB）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心12日宣布，接種高端疫苗民眾如果有緊急出國需求，可以混打2劑AZ、BNT或莫德納，讓不少民眾覺得「白打」，對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，「是混打還是重打？把人民的身體當什麼？」繞了一大圈，想出國還是得打國際認證的疫苗，她忍不住狠嗆，「人民的納稅錢不是這樣亂花的」。

民眾黨發言人楊寶楨在臉書發文，繞了一圈，白挨兩針，結果想出國還是得打國際認證的疫苗，於是得打到四針，質疑當初高端疫苗連二期都還沒完全解盲的時候，政府就把高端捧上天，開放大規模施打在國民身上，「到底安什麼心眼？憑什麼要國人當免費的白老鼠？人民的納稅錢也不是這樣給政府亂花的」。

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針對高端混打，指揮中心提醒，「目前尚無臨床研究或臨床試驗，證實高端疫苗與其他廠牌COVID-19疫苗交替使用之『安全性與有效性』，接種不同廠牌(製程)之COVID-19疫苗者，其副作用發生比率及嚴重度均較接種同一廠牌者高，「若民眾想要混打，應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種」。

▲高端疫苗開放混打BNT、AZ以及莫德納。（圖／記者李毓康攝）

對於指揮中心的貼心提醒，楊寶楨憤怒質疑，如今開放高端混打，但卻沒有臨時試驗的科學根據，混打後是否安全和有效，有什麼副作用都不知道，要醫生如何評估？「政府一句話就想把責任推得一乾二淨，請問政府能保證高端「混打」其他廠牌疫苗，對人體不會有任何負面影響？如果真不幸發生什麼狀況，誰來負責？」

不少網友也覺得傻眼，在底下留言，「既然高端不被國際上認證，為什麼還要國人打」、「是重打啊，反正高端已經銷出去了，目標達成」、「之前要人混打高端，現在要打高端的混打其它疫苗，到底高端有沒有效用，只有鬼才知道」、「早知如此，何必當初」、「妳知道爲何小黃卡要設計四格了吧？」