巢運批政府打房擺爛　在野黨要求行政院盡速提出囤房稅版本

▲李貴敏呼籲行政院盡快提出囤房稅版本，解決房價問題。（圖／翻攝李貴敏臉書）



政治中心／綜合報導

為解決台灣高房價問題，在野黨立委要求應修法房屋稅以及囤房稅，但未見政府有積極作為。對此，社運團提「巢運」今舉行記者會指出，近六年台灣新增52.6萬戶住宅，有過半非自住，多屋族平均年增長率更高達7%，總統蔡英文執政六年來讓有錢人的房子越來越多。

國民黨立委李貴敏、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委邱顯智今（16）日上午一同出席記者會，呼籲政府別再擺爛，盡速推動囤房稅解決高房價問題。李貴敏表示，雖然政府不斷宣稱打房已見成效，但事實上，高房價已成為新常態，在沒有有效工具配套情況下，無論房地產成交量，價格，租金都上升，連業者都說「房價越打越高」，法拍屋越賣越貴，這樣還不夠離譜嗎？

李貴敏指出，民眾看到的是，社會各界都很支持打房，但高房價問題沒有解決，通膨推波助瀾，房價隨房市熱絡持續走高，空屋與囤房問題卻愈加嚴重，甚至主計總處公布9月租金指數也創新高，買不起也租不起，但官員矢口否認，怠惰無為，還把房市熱絡當政績。

李貴敏感嘆，政府離人民這麼遠，貧富差距越拉越大，難怪網友痛罵「打房就是笑話」。事實上，政府作為不足，也看不出想解決問題的決心。如果我們不認清事實，讓執政黨感受到民意沸騰的壓力，未來實在很難走下去！

李貴敏呼籲，行政部門絕非無牙老虎，政府別再模糊焦點了！先前在主持財委會會議時強烈要求，財長蘇建榮已鬆口允諾將在三個月內針對修法提出評估報告。房屋稅、囤房稅調整算是邁出了一小步。只希望政府拿出擔當，盡快解決高房價炒作問題。別再怠惰無為了吧！

巢運發言人彭揚凱指出，根據財政部統計資料，近六年新增的52.6萬戶住宅，有53.5%為非自住（多屋）家戶持有，以整體比例而言，六年來非自住家戶持有住宅數量比例已上升25%，自住或公益出租住宅數卻僅上升3%；台灣持有非自住住宅的個人，也從2015年的33.6萬人上升至今年50.2萬人，即多屋族平均年增長率約為7%。

彭揚凱表示，在2021年3月公聽會上，財政部承諾半年內對囤房稅提出評估報告，但轉眼時間已過去了，不要說提出相關對策法案，連基本的數據資料提供也不斷推託，講白了就是擺爛。

彭揚凱痛批，蔡英文執政六年卻讓有錢人的房子越來越多，背棄當年競選時的承諾，「當年你用居住正義理念號召多少年輕人支持，你捫心自問，對得起他們嗎？」呼籲政府應盡速提出囤房稅版本，而不是擺爛，什麼事情都不做。