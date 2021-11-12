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你買得起房子嗎？蔡英文「跨時空打臉」競選片悄消失　民眾黨轟虛心

▲《給自己一個改變的機會-蔡英文》影片目前嵌入畫面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲《給自己一個改變的機會-蔡英文》影片目前嵌入畫面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文在2012年首次參戰總統時推出一支競選短片，反問民眾買得起房子嗎？受得了油價、泡麵、奶粉等一直漲嗎？接著再強調，給蔡英文一個改變台灣的機會，並呼籲投票日實現公平正義。但近日網友卻發現YouTube上這支影片悄悄轉為不公開，讓原先嵌入該則影片的臉書文湧入許多人留言開酸。對此，民眾黨12日轟，與其虛心刪影片，不如快點兌現囤房稅支票。

這支競選短片名為《給自己一個改變的機會-蔡英文》，內容說道：「這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、泡麵、奶粉、學費一直漲，你受得了嗎？你找到你要找的工作了嗎？你的薪水有增加嗎？你是不是覺得越來越窮、越來越累？再4年你受得了嗎？給自己一個改變的機會，給蔡英文一個改變台灣的機會，一月十四號實現公平正義。」

這則影片在YouTube上架，蔡英文以嵌入方式付在2012年1月6日一篇臉書文內；但網友近日發現畫面空白，點進去連接到YouTube，則顯示「私人影片 如果你已取得觀看這部影片的權限，請登入你的YouTube帳戶」。有網友原臉書文下留言表示，「再騙吧！」、「有個總統愛說謊」、「怎麼刪影片了」、「讓我感動一次，拜託」、「每次都打臉自己 屢試不爽」。而PTT、巴哈姆特、Dcard等網路論壇也有人討論此事。不過，目前2012年1月5日上傳至臉書的版本仍可看到。

對於YouTube版悄消失，民眾黨12日上午透過臉書轟，與其心虛刪影片，不如快點兌現囤房稅支票。蔡英文2012年發布競選影片問大眾：「你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直漲，受得了嗎？」執政5年後的現在，這篇貼文看來還是毫無違和感，相信她自己也無法回答。

民眾黨也說，或許是因為做不到心虛，或許是被網友屢次譏諷而玻璃心，蔡總統的臉書幾天前悄悄將該影片下架，但就算影片下架，也無法下架民眾的記憶。

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