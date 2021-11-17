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批蔡英文臉書發布造謠圖卡　民眾黨：萊豬跟美豬不能畫上等號！

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

1218年底公投將至，各方陣營頻頻開砲，針對反萊豬公投，民眾黨表示，公投題目為「反萊豬」，而非「反美豬」，美豬並不會因為公投通過就禁止，更不是影響台灣加入CPTPP的原因，「顯然民進黨政府把人民通通都當成笨蛋，才會透過總統蔡英文的臉書，使用混淆視聽的方式發布造謠圖卡。」

民眾黨表示，請蔡英文不要再玩文字遊戲，台灣民眾食用豬肉比例遠高於牛肉，未來若不設防讓業者大量傾銷萊豬，甚至做成難以辨識肉品來源的加工製品，吃到萊豬的機率遠高於吃到萊牛，「一個政黨如果連台灣人民的食品安全都沒辦法保護，說要抗中保台，完全就只是個笑話！」

根據農委會統計，108年度台灣豬肉消費量為37.3公斤，牛肉消費量為6.41公斤，民眾黨指出，台灣人食用豬肉總量是牛肉的5.8倍，比起牛肉更常吃豬肉，自然更有機會接觸萊豬。

對此，農委會主委陳吉仲表示，臺灣每人每年平均消費美牛2.7公斤，是消費美豬0.7公斤的4倍，如果再考量美國養豬僅有不到2成使用萊劑，而養牛使用萊劑的比例是養豬的3倍以上，那國人吃到萊牛的機率遠遠高過吃到萊豬。

民眾黨表示，台灣養豬業100%完全禁用萊克多巴胺，全球也有160個國家禁止使用，如今蔡政府卻開放萊豬進口，未來若加工製成絞肉、香腸，包裝上也不標示是否含萊劑，民眾根本難以辨別該不該吃。

陳吉仲指出，事實上從今年1月萊豬開放至今，因為清楚標示產地來源國等配套措施執行到位，國內市場也沒有需求，因此沒有任何一批進口豬肉檢驗出萊劑。

今年1月至9月間台灣進口美豬2034噸，不到去年同期的四分之一（9699噸），在台灣整體豬肉進口量占比從22％掉到剩5％，民眾黨表示，顯見蔡政府意圖開放萊豬的舉措，反而令國人對美豬失去信心，轉而指定要吃台灣豬。

民眾黨指出，公投題目為「反萊豬」，而非「反美豬」，萊豬佔美豬的比例只有2成，因此萊豬和美豬無法劃上等號，美豬並不會因為公投通過就禁止，更不是影響台灣加入CPTPP的原因，「顯然民進黨政府把人民通通都當成笨蛋，才會透過總統蔡英文的臉書，使用混淆視聽的方式發布造謠圖卡。」

對此，農委會主委陳吉仲日前在公投說明會表示，CPTPP有30個章節，中英文章節版本都有，章節第7章已說明，所有會員國在食品安全跟動植物防檢疫措施要遵守國際規範，白紙黑字都講很清楚。

對於禁萊豬可能影響國際關係，陳吉仲日前表示，食品安全是科學問題，在已依國際標準執行的現在，如果反萊豬公投通過，會變成臺灣片面拒絕國際標準，全世界都將質疑我們參與國際經貿組織的能力和誠信，CPTPP、臺美FTA也將變得遙不可及。

對於萊豬、美豬議題，陳吉仲指出，台灣進口豬肉，主要來自西班牙、美國、加拿大等國，只有美國出口萊豬，「國民黨反萊豬，就是在反美豬。」

民眾黨表示，如同行政院長蘇貞昌當時說的，要「凜然糾正謊言，挺身撥亂反正」，若你希望政府明白標示是否含萊劑、認真把關進口豬肉，12月18日請站出來票投「反萊豬」，才能真正促進台美互信，讓雙邊關係正向發展！

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