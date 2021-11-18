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桃園觀音區首度獲民間捐贈「長照訪視交通車」　可大幅提升醫療品質服務量

▲桃園觀音偏鄉首度獲民間捐贈「長照訪視交通車」。（圖／觀音區公所提供）

▲桃園觀音偏鄉首度獲民間捐贈「長照訪視交通車」。（圖／觀音區公所提供）

記者楊熾興／桃園報導

為將資源回饋給地處偏僻且資源不足的桃園市觀音地區，無名愛心人氏18日特別委託「台灣利他社會資源整合工作室」捐贈「長照訪視交通車」，提供社區照顧關懷據點使用，並結合醫療專業人員進行居家服務，將可大幅提升偏鄉的醫療品質，達到公益圓夢與眾志成城的美好之事。

▲「長照訪視交通車」配有工作台，方便訪視前後的準備及記錄，及設有基礎的醫療保健設備。（圖／觀音區公所提供）

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▲「長照訪視交通車」配有工作台，方便訪視前後的準備及記錄，及設有基礎的醫療保健設備。（圖／觀音區公所提供）

觀音區長洪清淵表示，觀音區地理環境處偏遠的農業區，而面臨資源不足的問題，人口老化程度高、交通便利度差、醫療資源與醫師人力照顧比更是不足，但是在此艱困的條件下，區公所仍積極鼓勵及推動設立社區照顧關懷據點業務，目前於 全區24里中已有18個社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站運作中，並逐年增設1至2處，期待達成「一里一據點」的目標。

▲▼觀音區長洪清淵感謝愛心人士的損贈。（圖／觀音區公所提供）

▲▼觀音區長洪清淵感謝愛心人士的損贈。（圖／觀音區公所提供）

▲▼觀音區長洪清淵感謝愛心人士的損贈。（圖／觀音區公所提供）

「台灣利他社會資源整合工作室」執行長陳雅芳表示，經由資源盤點與方案，特別設計「長照訪視交通車」捐贈給觀音區公所，提供社區照顧關懷據點做長照服務使用，藉由多元整合模式將長照所需的健康、預防醫學和社會參與加以結合。「長照訪視交通車」有別於一般的交通車，將後座改良為遙控座椅，免除長者跨越上下車的困境，並將行李箱區域改為工作台，方便訪視前後的準備及記錄，另設有基礎的醫療保健設備-體溫計、血壓計、血糖機、急救包等，將可大幅提升偏鄉的醫療品質。

今日捐贈儀式上，洪清淵特別感謝善心的無名氏捐贈及「台灣利他社會資源整合工作室」長期關懷老人、身障、高風險婦幼等弱勢族群，達到公益圓夢與眾志成城的美好之事。並希望未來有更多民間資源能有效流動，供給需要照顧民眾。

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