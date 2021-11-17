隔門回首說再見！白冷會葛德神父退休返鄉　饒慶鈴不捨機場送行

▲饒慶鈴一行人直送到出關安檢處，葛德神父隔著玻璃門再次與大家道別。

記者王兆麟／台東報導

在台東服務55年、高齡85歲的天主教白冷會葛德神父，16日搭機返回瑞士，縣長饒慶鈴特地前往機場送行，並為神父舉辦了一場小型音樂歡送會，也贈送紀念手錶給神父。饒慶鈴表示，葛德神父因年歲已高退休返鄉，祝福神父返回瑞士能身體健康，也要常常想念台東的家人，歡迎神父有空回第二個故鄉。

▲在台東服務55年、高齡85歲的天主教白冷會葛德神父，16日搭機返回瑞士。



歡送音樂會於上午8點展開，包括議員黃碧妹、天主教白冷會魏主安、吳若石神父、歐思定修士及阿美、布農、達悟族鄉親們、縣府民政處長鍾青柏、萬安國小校長鄭漢文等一行人前往機場送行。





葛德神父與台東的緣份從民國55年開始，迄今超過半世紀，神父用他的信仰以及對鄉親的愛，將一生歲月都奉獻給台東，除了將傳教本土化，也致力於社會救助與幼教事業。葛德神父熟稔華語、阿美族語、布農族語和達悟族語，足跡深入台東鹿野、宜灣、泰源、都蘭等部落，且定期往返蘭嶼，長期守護偏鄉村民；1967年在鹿野堂區成立儲蓄互助社，改善原住民生活；1968年承續錫質平神父「河川地築堤耕作為良田」計畫，在寶華、瑞和等地修堤防、闢水田；1976年在鹿野創辦玫瑰幼稚園，直至 1985年政府接辦而結束。神父於2003年獲頒台東縣榮譽縣民、2017年取得我中華民國身分證。

▲饒慶鈴獻上鮮花和紀念手錶給予祝福。



歡送會中演奏了瑞士人耳熟能詳的「MUSS I DENN」，這是一首描述道別的歌曲，表現出大家依依不捨的心情。饒慶鈴感謝葛德神父這55年來，為台東無私的奉獻，特別致贈雷射光雕紀念手錶，希望神父能記得台東這個第二故鄉以及台東可愛的人、事、物。桃源國小合唱團也以天籟美聲獻唱布農歌謠組曲，感念神父長年來為各原住民族群的付出。

音樂會後前來歡送的民眾們分站兩旁，在萬般不捨的心情下與葛德神父揮手道別，饒慶鈴也陪著葛德神父一路走到機場入關安檢處，期許神父回到瑞士後能平安健康，憶起台東的家人及美好。