　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

隔門回首說再見！白冷會葛德神父退休返鄉　饒慶鈴不捨機場送行

▲▼饒慶鈴一行人直送到出關安檢處，葛德神父隔著玻璃門再次與大家道別。

饒慶鈴一行人直送到出關安檢處，葛德神父隔著玻璃門再次與大家道別。

記者王兆麟／台東報導

在台東服務55年、高齡85歲的天主教白冷會葛德神父，16日搭機返回瑞士，縣長饒慶鈴特地前往機場送行，並為神父舉辦了一場小型音樂歡送會，也贈送紀念手錶給神父。饒慶鈴表示，葛德神父因年歲已高退休返鄉，祝福神父返回瑞士能身體健康，也要常常想念台東的家人，歡迎神父有空回第二個故鄉。

▲▼饒慶鈴一行人直送到出關安檢處，葛德神父隔著玻璃門再次與大家道別。

在台東服務55年、高齡85歲的天主教白冷會葛德神父，16日搭機返回瑞士。

歡送音樂會於上午8點展開，包括議員黃碧妹、天主教白冷會魏主安、吳若石神父、歐思定修士及阿美、布農、達悟族鄉親們、縣府民政處長鍾青柏、萬安國小校長鄭漢文等一行人前往機場送行。

▲▼饒慶鈴一行人直送到出關安檢處，葛德神父隔著玻璃門再次與大家道別。

葛德神父與台東的緣份從民國55年開始，迄今超過半世紀，神父用他的信仰以及對鄉親的愛，將一生歲月都奉獻給台東，除了將傳教本土化，也致力於社會救助與幼教事業。葛德神父熟稔華語、阿美族語、布農族語和達悟族語，足跡深入台東鹿野、宜灣、泰源、都蘭等部落，且定期往返蘭嶼，長期守護偏鄉村民；1967年在鹿野堂區成立儲蓄互助社，改善原住民生活；1968年承續錫質平神父「河川地築堤耕作為良田」計畫，在寶華、瑞和等地修堤防、闢水田；1976年在鹿野創辦玫瑰幼稚園，直至 1985年政府接辦而結束。神父於2003年獲頒台東縣榮譽縣民、2017年取得我中華民國身分證。▲▼饒慶鈴一行人直送到出關安檢處，葛德神父隔著玻璃門再次與大家道別。

▲饒慶鈴獻上鮮花和紀念手錶給予祝福。

歡送會中演奏了瑞士人耳熟能詳的「MUSS I DENN」，這是一首描述道別的歌曲，表現出大家依依不捨的心情。饒慶鈴感謝葛德神父這55年來，為台東無私的奉獻，特別致贈雷射光雕紀念手錶，希望神父能記得台東這個第二故鄉以及台東可愛的人、事、物。桃源國小合唱團也以天籟美聲獻唱布農歌謠組曲，感念神父長年來為各原住民族群的付出。

音樂會後前來歡送的民眾們分站兩旁，在萬般不捨的心情下與葛德神父揮手道別，饒慶鈴也陪著葛德神父一路走到機場入關安檢處，期許神父回到瑞士後能平安健康，憶起台東的家人及美好。

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
連千毅出庭喊窮！　自曝「月收X萬」要養2小孩
色阿公強逼13歲少女嘿咻　印她裸照四處發
快訊／徐若瑄大量出血　「有暈倒危險」緊急入院
Netflix收視排行出爐！這部夯劇奪冠　《魷魚》只排第10
火辣網紅跟男進房「傳激烈呻吟」全直播　門外男粉爆哭
今迎雨區域出爐！下周探13度　最冷時間點曝
棍棒哥遭辣椒水「射滿臉」慘了！　警開罰先噴26400
消失3年多！54歲張宇「滿頭白髮」近照罕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

隔門回首說再見！白冷會葛德神父退休返鄉　饒慶鈴不捨機場送行

阿北騎自行車路上迷航12小時　警用人臉辨識系統助返家

山西「美哉三晉」非物質文化遺產　佛光山佛陀紀念館展出

為善不欲人知　大台南公車也有暖心駕駛受表揚

環警聯手出擊　深夜揪出不肖傾倒廢棄物司機

擴大振興在地商家　高雄加碼推對接中央方案

高雄5區明天「停水15小時」！還有10里減壓　20.1萬戶範圍圖出爐

打造新北街舞據點　新莊國民運動中心「FUN舞空間」美化啟用

e起投票抽超商禮券！新北市圖「參與式預算」首辦線上投票

大學生發起群眾募資「珍食物」　用手機響應惜食分享概念

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

隔門回首說再見！白冷會葛德神父退休返鄉　饒慶鈴不捨機場送行

阿北騎自行車路上迷航12小時　警用人臉辨識系統助返家

山西「美哉三晉」非物質文化遺產　佛光山佛陀紀念館展出

為善不欲人知　大台南公車也有暖心駕駛受表揚

環警聯手出擊　深夜揪出不肖傾倒廢棄物司機

擴大振興在地商家　高雄加碼推對接中央方案

高雄5區明天「停水15小時」！還有10里減壓　20.1萬戶範圍圖出爐

打造新北街舞據點　新莊國民運動中心「FUN舞空間」美化啟用

e起投票抽超商禮券！新北市圖「參與式預算」首辦線上投票

大學生發起群眾募資「珍食物」　用手機響應惜食分享概念

五迷看過來！五月天跨年有望高雄開唱　陳其邁露餡：過幾天跟大家報告

從「習拜會」到第三份歷史決議　陸學者：向美發出最直白訊號

招名威／再等高端疫苗一段時間！

水果刀從左眼插大腦！1歲女童就醫回家發現　「4cm斷刀」仍在腦內

準岳父喝醉問「把我女兒當什麼」　現場火爆...余祥銓：還好阿嬤救援

氟漆、氟膠有何差別？　醫師比較讓你秒懂

華航勇奪台灣企業永續報告書金獎　願景成為台灣首選航空公司

社交距離算什麼！戴口罩也要賭　警破鐵皮屋賭場逮35人　

愛息族注意！這三檔ETF配息大勝去年　最晚這天買進可參加除息

美參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

地方熱門新聞

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

打人是台中日常？中市議員狂轟警

台中11月出驚爆槍擊！議員轟市警局沒資料

天池山莊委外爭議　林管處：是為終結亂象

停在家門口電動自行車被偷　警調火速逮人

4K觀光即時影像　富山、金樽無敵海景今上線

平鎮交通更便捷　台鐵平鎮臨時站工程開工

滷味遭控坑人　老闆：只有4個月賺錢

新北街頭暴力頻傳　金山警分局長親率隊臨檢掃蕩

18歲男跑山亡　沿路至少有5車在路邊

環警聯手出擊揪出傾倒廢棄物司機

首屆飛鼠市集嘉年華　20日中興新村登場

萬金石馬拉松21日登場　交通管制措施出爐

骨董商回家驚見家被偷光　鄰居竟是賊

更多熱門

相關新聞

花東基金重要　饒慶鈴：熱汽球嘉年華是經典

花東基金重要　饒慶鈴：熱汽球嘉年華是經典

花東地區發展條例公告至今10年，承載自中央政府到地方社會各界對花東地區長遠發展之願景，國立台東大學與財團法人東台灣研究會文化藝術基金會13日共同合辦「花東條例與花東發展十年回顧研討會」，希望共同回顧審視，勾勒共有的花東未來，台東縣長饒慶鈴應邀與談表示，感謝花東基金對於台東各項建設及活動資源挹注，期盼未來中央地方、部會「跨域合作」，打造台東為真善美宜居城市。

台商盼返鄉能縮短「3+3」

台商盼返鄉能縮短「3+3」

米蘭雙11啟動「長輩模式」

米蘭雙11啟動「長輩模式」

邱創煥「愛的印記」大城國小　基金會助弱勢

邱創煥「愛的印記」大城國小　基金會助弱勢

台南藍軍、無黨抗議水利不重偏鄉

台南藍軍、無黨抗議水利不重偏鄉

關鍵字：

偏鄉奉獻半世紀白冷會葛德神父退休返鄉饒慶鈴送行

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

李千那爆假戲真做黃尚禾！

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

快訊／10：25規模5.2地震！　最大震度3級

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面