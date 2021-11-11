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米蘭雙11啟動「長輩模式」　連3年偏鄉義剪伴老人

▲米蘭時尚髮型啟動另類的雙11「長輩模式」，全員公休「剪進」偏鄉陪伴長者義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲米蘭時尚髮型啟動另類的雙11「長輩模式」，全員公休「剪進」偏鄉陪伴長者義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度最大消費盛事「雙11購物節」來了，今年在五倍券加持下，業績可望再創新高，為了搶攻銀髮族商機，電商平台開啟「長輩模式」，而米蘭時尚髮型則啟動另類的雙11「長輩模式」，1111這天不搶攻商機，全員公休「剪進」偏鄉陪伴長者。

▲米蘭時尚髮型啟動另類的雙11「長輩模式」，全員公休「剪進」偏鄉陪伴長者義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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米蘭時尚髮型雙11義剪活動今年邁入第3屆，今年一共動員140位夥伴，前進11個單位，服務超過400位長輩、孩童義剪，今年在走過疫情下的警戒，使得多數人減少不必要人際互動，更加倚賴網路，有感於「人與人的連結」送暖更顯難能可貴，設計師帶著熱情與手藝下鄉，為長輩們修剪頭髮、打理門面。

「電商推長輩模式，搶攻銀髮族商機，米蘭時尚髮型的長輩模式，是希望讓長輩們在疫情過後，煥然一新！」。米蘭時尚髮型總裁許漢宗表示，第3屆米蘭雙11義剪，動員團隊24間分店140位夥伴，全員上午公休一起遠征偏鄉義剪。

▲米蘭時尚髮型啟動另類的雙11「長輩模式」，全員公休「剪進」偏鄉陪伴長者義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許漢宗說，米蘭固定服務偏鄉長輩，一開始也不了解人口老化的問題，只知道偏鄉比較不容易有人來服務，所以我們就來了，今年有半年的時間，受限於疫情而無法提供義剪服務，團隊的夥伴心中都非常掛念這些長輩，擔心他們的頭髮長了沒人整理會不會不舒服，所以再遠的偏鄉，大家都願意前往不怕累。

許漢宗說，這是公司第3年的雙11義剪，從去年宣布未來每年雙11都定為公司義剪活動日，今年還沒公布義剪單位，就有夥伴開始血拚，結果原來是為了準備小禮物，希望這一天能跟長輩分享，這也是公司所要傳遞的高優質文化，能夠看重每一位服務對象，未來在服務顧客時，更能用心提供專業優質細緻服務。

▲米蘭時尚髮型啟動另類的雙11「長輩模式」，全員公休「剪進」偏鄉陪伴長者義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高齡化社會到來，人口老化已為重要議題，為響應台南市政府推動樂齡政策，此次11月11日義剪單位，鎖定以服務長輩為主，從北至南包含台南北門區弘能家園、七股區日間照護中心、佳里興日照中心、佳里無悟日照中心、左鎮日照中心、瑞復安南中心、長泰教養院本院與新市分院、森川老人長期照顧中心、85樂活德頂日照中心以及高雄前金區仙人掌社區復健坊共11個單位，估計服務超過400位長輩與孩童。

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