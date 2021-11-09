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祭出技術性杯葛力挺周奕齊　台南藍軍、無黨抗議水利預算不重視偏鄉

▲台南藍軍、無黨，抗議台南市政府編列水利預算不重視偏鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南藍軍、無黨，抗議台南市政府編列水利預算不重視偏鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會進行水利預算審查，無黨聯盟議員周奕齊不滿水利局長未信守承諾，批准多筆攸關玉井、左鎮、南化、楠西野溪整治工程預算，祭出清點人數手段表達抗議，國民黨團和無黨聯盟吳禹寰議員都給予支持，離席站在議場邊，主席清點人數，只有23人在位子上，未達法定人數半數，水利局預算10日繼續審查。

周奕齊指出，因水利局治水預算長期不足，今年預算編列不增反減，單就9日審理的水利工程預算，去年編列26億今年只剩13億，整整少了49.2％，重要的水保預算每年更是編列不足，經過數次大會質詢並跟官員多次溝通後，水利局長韓榮華允諾會檢討提升預算，但今年預算書送達後發現又食言了。

周奕齊說，玉井、左鎮、南化、楠西等四區，野溪分布面積達整個台南市的面積約40％，一旦下起豪雨，野溪氾濫造成土石崩塌，影響周邊居民生命財產安全，他當選以來不斷就此議題質詢水利局，不知是因為這些區域人口稀少地處偏遠，還是有其他原因，就是無法獲得市府重視，每年的整治工程預算都不足。

▲台南藍軍、無黨，抗議台南市政府編列水利預算不重視偏鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周奕齊特別感謝國民黨團尤榮智、李鎮國、蔡育輝、王家貞、蔡淑惠、李中岑、曾培雅、盧崑福、林燕祝、洪玉鳳以及無黨聯盟吳禹寰給予支持，攜手借清點人數術數性杯葛手段，凸顯市府長期不重視偏鄉水利的整治。

蔡育輝說，市政府預算編列不公，長期跟議會民進黨團開府黨會議，對民進黨議員基層建設配合款充分配合，不管是工務、水利、農業、民政、社政和教育都儘量配合，卻對在野黨爭取的各項建設百般刁難，常以經費有限拒絕，所以，在野黨只能祭出清點人數戰略，表達對市府預算編列不公，長期偏袒民進黨議員的不滿。

主席盧崑福說，民進黨議員在場大叫公布在位子上議員名單，為了議會和諧，也為了不讓有心人士操控，並遵守議事規則，所以不公布出席議員名單。

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