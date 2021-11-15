熱心民眾捐贈皮卡災情勘查車　回饋故里不遺餘力！

▲台南市消防局15日下午3時，舉行捐贈災情勘查車1輛儀式，由黃振祥、黃李秀麗夫婦出席捐贈，並由台南市消防局副局長楊宗林代表受贈，並頒發感謝獎牌及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局15日下午3時，舉行捐贈災情勘查車1輛儀式，由黃振祥、黃李秀麗夫婦出席捐贈，並由台南市消防局副局長楊宗林代表受贈，並頒發感謝獎牌及感謝狀，以感謝夫婦2人的善行義舉，造福地方及人群。

黃振祥、黃李秀麗賢伉儷平時熱心公益，目前已在各地捐贈多輛災情勘查車，而其僅僅只是因為在得知消防單位的弟兄，平時出勤不只是救火、救護，甚至是連救溺、地震等各式災害勤務，都看得到身影穿梭其間，但各地對於消防單位的關注，通常都放在消防車或救護車輛上，災情勘查車輛的需求是最易被忽略的，於此，夫妻倆雖為生活單純的社會人士，卻全力擔起了消防弟兄最需要的溫暖，持續守護著消防弟兄。

在雙方洽談捐贈過程中，黃李秀麗女士表示，非常認同李局長曾提及希望轄內市民安居的理念，尤其在疫情之後，甚能體會。這次以自己父親李振聲、母親李林俅的名義捐贈災情勘查車，希望將父母平日教導，回饋社會的正向能量延續下去，並將此功德福報回向予雙親，故擇定消防局第三救災救護大隊所屬西港分隊，並花時間與分隊討論選配一輛具備涉水性能且兼具船艇拖掛功能之皮卡車，除一般規格外，還特別配備拖船勾、絞盤器及移動式LED照明燈等裝備，以河川救援之特別規格量身打造，大大提升分隊之救援量能。

台南市消防局局長李明峯表示，非常感謝黃振祥及黃李秀麗賢伉儷認同消防局第三救災救護大隊及其所屬分隊救災辛勞，捐贈災情勘查車1輛，展現回饋社會之大愛，有好的裝備再加上建立完善的救災管理機制，才能讓消防弟兄可以在救災上更加無後顧之憂，並有效提升台南市救災效能。