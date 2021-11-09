邱創煥「愛的印記」大城國小　基金會助弱勢上千家庭受惠

記者唐詠絮／彰化報導

為了幫助更多弱勢學童，前考試院長邱創煥於1994年成立「邱創煥文教基金會」，現任董事長邱佩琳希望用基金會的精神幫助更多優秀學生，也選擇從父親執教的西南沿海偏鄉大城與西港國小出發，每年捐學校獎助學金10萬元，而基金會長期照顧弱勢學童，至今已幫助上千家庭，她希望延續這份善與愛的暖流，也讓小朋友懂得回饋社會，未來能立足台灣，放眼國際。

▲時任台灣省長的邱創煥返回大城鄉。（圖／洪信德提供）

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▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳(中)，西港國小校長洪信德(右)，大城國小校長王舜儀(左)合照。

大城國小內設有幼兒園及國小，學生數300餘人，有3成來自新住民家庭，弱勢的學童大約有40人，校長王舜儀感謝有基金會獎學金的挹注，未來這些善款會全數用在學生身上，謝謝邱董事長的愛心，照顧偏鄉的孩子。

▲大城國小找到邱創煥當年的彰化縣政府發的教職聘書。（圖／校長王舜儀提供）

校齡邁入107歲的「大城國小」，是全國唯一連續4年奪得「防災教育小學」，校園內處處充滿驚奇，有學生辛苦種植的小麥及蔬菜，有浪漫的網美打卡涼亭、圓形露天廣場、也有會說話的英文點字牆，同時也是前考試院長邱創煥當年與妻子白鈴玉相遇相知的地方。

▲大城國小校長白茂榮，也是邱創煥的岳父。（圖／翻攝自大城國小百年校刊）

邱佩琳回到父親當年職教的大城國小，王舜儀請人事主任協助找尋到邱創煥早年在校的聘書，這份史料也存於國史館內，極具保存價值，從聘書內可看到當年校長是白茂榮(外祖父)，邱創煥1951年在西港國小擔任過助教、訓導主任；1954年8月再請調到大城國小擔任教導主任，之後再調動到社頭朝興國小及田尾國小。

▲大城國小內的大象溜滑梯超過70歲了。（圖／記者唐詠絮攝）

王舜儀2018年初到大城國小擔任校長前，經常聽到邱創煥在校擔任教務主任期間樂於助人的故事，邱佩琳也說到，她多年前參選立委時，突然有個熱情的男子主動跑來跟她說「我一定選妳」，問詳緣由才知，爸爸深夜看到他還在賣氣球，便下車從口袋拿出1千元資助他，還不時的數度叮囑「很晚了趕快回家」，一個暖舉，使這名男子感動不已。

▲至聖先師孔子銅像。（圖／記者唐詠絮攝）

大城鄉老一輩的鄉民回憶說，日治戰爭時期，邱前院長看到鄉民生活淒苦，尤其小學童沒有書包、打赤腳，就連到學校要穿的制服，也縫縫補補，過著有一餐沒一餐還得躲子彈的日子，他常會把賺來的錢幫助學生，要小孩子將來要懂得回饋社會，孝順父母，如此溫馨的小故事，在地方流傳至今。

▲邱創煥文教基金會董事長與大城國小校長王舜儀。（圖／記者唐詠絮攝）

如今學校將於11月27日舉辦107校慶，學校內一角僅存的大榕樹、大象溜滑梯與至聖先師孔子銅像等，都曾伴隨著邱創煥當年的足跡留存至今，一同見證學校走過百年歷史的洪流軌跡。

＊大城國小後記：

校長王舜儀是位羽球高手，除了注重學生的體育及品格教育外，對於藝術的培養更是不遺餘力，學校中廊有學生用花生殼做的藝術作品、有拼貼及捏陶等呈現多元絢爛的一面。

▲大城國小特別的花生殼裝置藝術。（圖／記者唐詠絮攝）

百年校舍，歷經多次改建取而代之的是全縣唯一有彩虹隔柵教室、寬敞的校園網美打卡熱點「怡心亭」、可觀星星天象也可說故事的環狀露天廣場，教室外牆打造英文學習藝廊，只要一支點讀筆，牆壁還會說英語，相當特殊。

▲網美打卡熱點怡心亭。（圖／記者唐詠絮攝）

校方為了推動食農教育，讓學生依照季節變化種植小麥、蔬菜，也會帶著學生到養殖場體驗當養鴨人家，尤其代表彰化連續榮獲4屆「防災教育小學」榮耀，種種出色表現令人激賞。