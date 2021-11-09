　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

邱創煥「愛的印記」大城國小　基金會助弱勢上千家庭受惠

記者唐詠絮／彰化報導

為了幫助更多弱勢學童，前考試院長邱創煥於1994年成立「邱創煥文教基金會」，現任董事長邱佩琳希望用基金會的精神幫助更多優秀學生，也選擇從父親執教的西南沿海偏鄉大城與西港國小出發，每年捐學校獎助學金10萬元，而基金會長期照顧弱勢學童，至今已幫助上千家庭，她希望延續這份善與愛的暖流，也讓小朋友懂得回饋社會，未來能立足台灣，放眼國際。

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲時任台灣省長的邱創煥返回大城鄉。（圖／洪信德提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 邱創煥文教基金會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳(中)，西港國小校長洪信德(右)，大城國小校長王舜儀(左)合照。

大城國小內設有幼兒園及國小，學生數300餘人，有3成來自新住民家庭，弱勢的學童大約有40人，校長王舜儀感謝有基金會獎學金的挹注，未來這些善款會全數用在學生身上，謝謝邱董事長的愛心，照顧偏鄉的孩子。

▲大城國小。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大城國小找到邱創煥當年的彰化縣政府發的教職聘書。（圖／校長王舜儀提供）

校齡邁入107歲的「大城國小」，是全國唯一連續4年奪得「防災教育小學」，校園內處處充滿驚奇，有學生辛苦種植的小麥及蔬菜，有浪漫的網美打卡涼亭、圓形露天廣場、也有會說話的英文點字牆，同時也是前考試院長邱創煥當年與妻子白鈴玉相遇相知的地方。

▲大城國小。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大城國小校長白茂榮，也是邱創煥的岳父。（圖／翻攝自大城國小百年校刊）

邱佩琳回到父親當年職教的大城國小，王舜儀請人事主任協助找尋到邱創煥早年在校的聘書，這份史料也存於國史館內，極具保存價值，從聘書內可看到當年校長是白茂榮(外祖父)，邱創煥1951年在西港國小擔任過助教、訓導主任；1954年8月再請調到大城國小擔任教導主任，之後再調動到社頭朝興國小及田尾國小。

▲大城國小。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大城國小內的大象溜滑梯超過70歲了。（圖／記者唐詠絮攝）

王舜儀2018年初到大城國小擔任校長前，經常聽到邱創煥在校擔任教務主任期間樂於助人的故事，邱佩琳也說到，她多年前參選立委時，突然有個熱情的男子主動跑來跟她說「我一定選妳」，問詳緣由才知，爸爸深夜看到他還在賣氣球，便下車從口袋拿出1千元資助他，還不時的數度叮囑「很晚了趕快回家」，一個暖舉，使這名男子感動不已。

▲大城國小。（圖／記者唐詠絮攝）

▲至聖先師孔子銅像。（圖／記者唐詠絮攝）

大城鄉老一輩的鄉民回憶說，日治戰爭時期，邱前院長看到鄉民生活淒苦，尤其小學童沒有書包、打赤腳，就連到學校要穿的制服，也縫縫補補，過著有一餐沒一餐還得躲子彈的日子，他常會把賺來的錢幫助學生，要小孩子將來要懂得回饋社會，孝順父母，如此溫馨的小故事，在地方流傳至今。

▲▼ 邱創煥文教基金會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲邱創煥文教基金會董事長與大城國小校長王舜儀。（圖／記者唐詠絮攝）

如今學校將於11月27日舉辦107校慶，學校內一角僅存的大榕樹、大象溜滑梯與至聖先師孔子銅像等，都曾伴隨著邱創煥當年的足跡留存至今，一同見證學校走過百年歷史的洪流軌跡。

＊大城國小後記：
校長王舜儀是位羽球高手，除了注重學生的體育及品格教育外，對於藝術的培養更是不遺餘力，學校中廊有學生用花生殼做的藝術作品、有拼貼及捏陶等呈現多元絢爛的一面。

▲大城國小。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大城國小特別的花生殼裝置藝術。（圖／記者唐詠絮攝）

百年校舍，歷經多次改建取而代之的是全縣唯一有彩虹隔柵教室、寬敞的校園網美打卡熱點「怡心亭」、可觀星星天象也可說故事的環狀露天廣場，教室外牆打造英文學習藝廊，只要一支點讀筆，牆壁還會說英語，相當特殊。

▲大城國小。（圖／記者唐詠絮攝）

▲網美打卡熱點怡心亭。（圖／記者唐詠絮攝）

校方為了推動食農教育，讓學生依照季節變化種植小麥、蔬菜，也會帶著學生到養殖場體驗當養鴨人家，尤其代表彰化連續榮獲4屆「防災教育小學」榮耀，種種出色表現令人激賞。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
好市多「冬天禦寒神物」全身熱呼呼　內行：暖到秒熟睡
和老公啪啪啪「憋得好痛苦」　人妻崩潰：婚後就一直分心
台灣AV導演親曝5大「業界暗黑內幕」！男優薪資曝光
台積電「交出數據」了！　專家痛批美：吃相難看
搶攻雙11！　iPhone下殺3.2折
尼日學校大火！　26學童教室內慘死
「隱乳女神」抽卡瘋了！紅內衣+紅包塞胸部　結局全場崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防清大事件重演！教育部發函各大學　兩岸合作勿涉政治內容

理組畢業一路順遂？網爆二類組「這科系」最慘：都在補習班

台灣AV導演親曝5大「業界暗黑內幕」！女優對手竟9成是這樣來的

婆婆急抱孫「生一個就給300萬」　他霸氣神回1句護妻！網讚好老公

「4星座」2022年迎大轉機！獅子職場達顛峰　「這星座」將賺進大筆財

台大機械「笑中帶淚」系服爆紅！網敲碗後將上架電商　海外可訂購

備戰米其林！「2021大港吃鍋」現主時徵鍋王　最高獎金10萬

和老公啪啪啪「憋得好痛苦」　人妻忍到崩潰：婚後就一直分心

誰是最強台語歌手？鄉民激推「1男1女」太猛：國寶級的

12星座男「3種行為」　代表他對前任還有愛

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

阿喜「認愛無尊」已見過家長！　欣賞他2優點...曾國城：她偏好牙齦XD

防清大事件重演！教育部發函各大學　兩岸合作勿涉政治內容

理組畢業一路順遂？網爆二類組「這科系」最慘：都在補習班

台灣AV導演親曝5大「業界暗黑內幕」！女優對手竟9成是這樣來的

婆婆急抱孫「生一個就給300萬」　他霸氣神回1句護妻！網讚好老公

「4星座」2022年迎大轉機！獅子職場達顛峰　「這星座」將賺進大筆財

台大機械「笑中帶淚」系服爆紅！網敲碗後將上架電商　海外可訂購

備戰米其林！「2021大港吃鍋」現主時徵鍋王　最高獎金10萬

和老公啪啪啪「憋得好痛苦」　人妻忍到崩潰：婚後就一直分心

誰是最強台語歌手？鄉民激推「1男1女」太猛：國寶級的

12星座男「3種行為」　代表他對前任還有愛

台積電合資Sony日本熊本設廠　初期資本支出新台幣1948億元

總價差2萬被逼假實登　恐觸刑法專家籲萬萬不可

家樂福總部狠斷「台灣小金雞」　員工曝現況：就適應新系統和規則

聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

下巴痘長不停？「反覆冒痘4原因」容易被忽略　1種牙膏要小心

快訊／BMW女駕駛捷運石牌站附近連環撞　12輛機車倒一片

「少數退將已成北京統戰樣板」　退輔會：應避免跟中共官媒接觸

防清大事件重演！教育部發函各大學　兩岸合作勿涉政治內容

潘武雄現在只能跑步機　恐首度缺席季後賽

陳鴻文滿100局關機　第8輪岳少華開箱二軍報告有亮點

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

日本縮短隔離國家「名單沒台灣」爆論戰

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

這4生肖「越冷財運越好」！第2名一路旺到月底

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

一秒認出台中人！網曝「1用語」好謎

陳時中道歉了！聯亞3000名受試者成「疫苗孤兒」

醫：一直鼓吹大家打AZ是怎樣，還是快臭酸陽春麵

吃到飽CP值最高是哪家？網推爆：聚餐都選它

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

「張先生」訂56個便當　外送員等40分鐘打給他傻眼了

更多熱門

相關新聞

台南藍軍、無黨抗議水利不重偏鄉

台南藍軍、無黨抗議水利不重偏鄉

台南市議會進行水利預算審查，無黨聯盟議員周奕齊不滿水利局長未信守承諾，批准多筆攸關玉井、左鎮、南化、楠西野溪整治工程預算，祭出清點人數手段表達抗議，國民黨團和無黨聯盟吳禹寰議員都給予支持，離席站在議場邊，主席清點人數，只有23人在位子上，未達法定人數半數，水利局預算10日繼續審查。

學霸邱創煥高普考連中4元　彰化之光大愛傳承ing

學霸邱創煥高普考連中4元　彰化之光大愛傳承ing

彰化農民淌血　質疑重劃案「黑幕重重」

彰化農民淌血　質疑重劃案「黑幕重重」

高雄男挨騙130萬　20歲車手栽在「撒隆巴斯」

高雄男挨騙130萬　20歲車手栽在「撒隆巴斯」

假期必塞國1彰化員林段拓寬　主線速度可提升17%

假期必塞國1彰化員林段拓寬　主線速度可提升17%

關鍵字：

邱創煥邱佩琳文教基金會大城國小西港國小彰化偏鄉

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

星巴克11／8起「連5天」買一送一

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面