12月白米恐漲價　雲林二期稻穀收價漲一成創5年新高

▲西螺農會埤源辦事處主任廖宗義表示，稻穀價格後市將持平調幅有限，但白米有漲價壓力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中南部二期稻作日前已進入採收期，雲林縣西螺農會今天收購價最高每百台斤1040元（含水量26.9度以下溼穀），較去年同期970元上漲70元，亦為近5年最高價；西螺農會埤源辦事處主任廖宗義表示，稻穀價格後市將持平調幅有限，但白米有漲價壓力。

雲林縣二期稻進入採收期，斗六許姓農民表示，本季稻作插秧期遇到大雨影響成長，8月之後就很少下雨進而影響結穗，雖然本季稻穀品質很好，但產量減少1至2成，因加上肥料、農藥與人工成本都上揚，農民收益有限。

雲林縣稻米收購指標農會西螺農會今天將稻穀收購價調升，每百台斤最高價1040元，最低價為980元（溼度31至31.9度），比去年漲約1成，廖宗義說明，調漲主要原因是品質很好，並非單純只是產量減少。廖宗義表示，白米目前批撥價每台斤21.6元（50台斤包裝），由於收購價格、加工運輸、人工等成本都墊高，預估下個月白米價格可能會漲價。

▲雲林縣二期稻進入採收期，斗六許姓農民表示，本季稻作插秧期遇到大雨影響成長，8月之後就很少下雨進而影響結穗，雖然本季稻穀品質很好，但產量減少1至2成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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