麥寮菜農哭慘了！高麗菜太醜被當棄收　11公嬤相揪砍光2.5萬顆

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉一名許姓菜農今日前往菜田採收，卻發現整個8分地約2.5萬顆高麗菜全部被採光光，許姓農民說，與菜商約好今天一早要收成，到田間一看超傻眼無奈，「整個人烏天暗地」連成本都收不回來」；台西警分局指出，該案為鄉親長者以為醜菜是不要的，呼朋引伴採來自己吃，看到田主來才知道觸法相當懊悔。

▲目前高麗菜價格不錯，麥寮一名菜農種植高麗菜雖品質不好但也順利賣出，卻發生民眾誤以為菜太醜不要的私自下田盜採。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

許姓農民表示，栽種了8分地高麗菜，今年因氣候關係高麗菜不好管理，品質不怎麼好，且蟲咬很嚴重，由於成本已投入2、30萬元，希望能便宜賣損失少一點，前天有砍幾顆給菜商賣賣看，因賣得出去，進一步與菜商談好價格，今天一早5點多僱工要來採收，下車一看整片高麗菜園全被砍光光，當下田裡有7、8工人正在砍菜，因此報警處理。

台西警分局指出，於現場共查獲11名涉嫌人，查扣高麗菜89顆、鐮刀4把、菜刀1把等證物，警方查獲的11名涉案人大都是年長者，他們誤以為是農民棄置不採收，所以呼朋引伴帶著鐮刀來採收回家加菜，不知道自己已觸犯偷竊，相當後悔，粗估約損失新臺幣共約6萬元，遭收割約0.3公頃

台西警分局長黃念生表示，民生竊盜是民眾感受最深的痛，也是警察責無旁貸的職責，警方會持續加強農漁牧防竊巡守工作，保障民眾財產安全，同時也呼籲，民眾對於農田農作物未經地主許可千萬不要採取，以免觸法得不償失。

▲許姓農民表示，栽種了8分地高麗菜，今年因氣候關係高麗菜不好管理，品質不怎麼好，賣得便宜還被盜採，掛上紙牌告示「不開放自採」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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