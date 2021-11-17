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社會 社會焦點 保障人權

西螺果菜市場「3打1」一刀刺進內臟　3嫌殺人未遂送辦

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺果菜市場今（17）日發生一起砍殺事件，王姓被害人與王姓兇嫌因曾有行車糾紛結下嫌隙，今日上午兩人冤家路窄於路口相遇，互瞪一眼後兇嫌心生不滿找來兩名友人助陣，理論過程中持刀砍傷王姓被害人，造成其腹部及右後背等處有刀傷。西螺警分局將三名犯嫌查緝到案，並依涉嫌殺人未遂及妨害秩序案移送偵辦。

▲西螺果菜市場內王姓被害人駕駛小貨車與騎機車的王姓兇嫌因讓路問題發生糾紛，王男夥同友人前往理論，過程情緒高漲，遂持水果刀追砍王姓被害人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今(17)日上午10時30分許西螺果菜市場內發生一起行車糾紛案件，32歲王姓被害人於果菜市場內駕駛小貨車，21歲王姓兇嫌騎乘機車因讓路問題兩人再次發生糾紛，王男夥同友人程姓25歲及廖姓31歲男子與王姓被害人理論，理論過程情緒高漲，遂持水果刀追砍王姓被害人。

▲西螺果菜市場內王姓被害人駕駛小貨車與騎機車的王姓兇嫌因讓路問題發生糾紛，王男夥同友人前往理論，過程情緒高漲，遂持水果刀追砍王姓被害人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺果菜市場內王姓被害人駕駛小貨車與騎機車的王姓兇嫌因讓路問題發生糾紛，王嫌夥同友人前往理論，過程情緒高漲，遂持水果刀追砍王姓被害人。（圖／民眾提供）

警方調查指出，該案雙方當事人均在西螺果菜市場從事相關工作，因行車讓路問題素有嫌隙。據了解，王姓受害人傷及右臂兩刀、前腹一刀，深及內臟，送往雲林基督教醫院後轉送彰化基督教醫院治療，目前無生命危險。

▲西螺果菜市場內王姓被害人駕駛小貨車與騎機車的王姓兇嫌因讓路問題發生糾紛，王男夥同友人前往理論，過程情緒高漲，遂持水果刀追砍王姓被害人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺果菜市場傳砍殺事件，大灘血漬怵目驚心。（圖／民眾提供）

西螺分局獲報後立即會同雲林縣警察局刑事警察大隊成立專案小組進行查緝，立即於午間將三名犯嫌查緝到案，並依涉嫌殺人未遂及妨害秩序案移送雲林地檢署偵辦。

西螺分局分局長張明盛表示，在此透過記者會呼籲，民眾如發生糾紛應循法律管道妥適處理，不可意氣用事以免觸法，警方重申針對暴力案件將嚴正執法，以安民心。

▲西螺果菜市場內王姓被害人駕駛小貨車與騎機車的王姓兇嫌因讓路問題發生糾紛，王男夥同友人前往理論，過程情緒高漲，遂持水果刀追砍王姓被害人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺警分局將果菜市場砍殺案三名犯嫌查緝到案，並依涉嫌殺人未遂及妨害秩序案移送偵辦。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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