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雲林沿海非法傾倒廢嚴重　警嚴格稽查今年度取締9件移送19人

雲林縣警察局臺西分局及縣府環保局以不定期方式展開聯合稽查作業，執行攔查清運車輛。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局臺西分局及縣府環保局以不定期方式展開聯合稽查作業，執行攔查清運車輛。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣沿海鄉鎮居民多以養殖漁業為主要經濟，但也因廢棄養魚塭及農地多，容易遭不法業者伺機傾倒廢土或棄置廢棄物，除嚴重破壞當地環境，砂石車行經時噪音、揚塵及車輛頻繁出入小漁村影響用路人安全等，雲林縣警察局臺西分局及縣府環保局以不定期方式展開聯合稽查作業，執行攔查清運車輛。

臺西警分局指出，聯合稽查執行人員針對進入轄區之砂石曳引車執行攔檢，攔查重點包括清運車輛是否依規定隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件、車輛承載物是否有滴水或污染道路路面情形、是否有防止廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、超載等，對於未依規定之清運業者、車行等為違規行為，加強稽查取締。

臺西警分局統計自2021年1至11月11日共取締違反廢棄物刑事罰法案件計9件19人、行政裁罰共45件及違反道路交通管理處罰條例，如超載、專用車廂未合於規定等共計473件。

臺西警分局長黃念生表示，取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物為當前重點工作，鼓勵鄉親勇於檢舉，查獲是類違法案件將向上溯源追查業主、仲介及廢棄物清理機構並移請地檢署偵辦，不法業者切勿心存僥倖，挑戰警方執法決心，決不讓不法業者濫倒廢棄物，也呼籲民眾發現有疑似載運或棄置廢棄物，可以向環保局檢舉或撥打110報案，共同打擊不法。

雲林縣警察局臺西分局及縣府環保局以不定期方式展開聯合稽查作業，執行攔查清運車輛。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺西警分局統計自2021年1至11月11日共取締違反廢棄物刑事罰法案件計9件19人、行政裁罰共45件及違反道路交通管理處罰條例共計473件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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