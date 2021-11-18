雲林屢傳暴力事件　張麗善督軍執勤展制暴決心

▲雲林縣長張麗善、鎮長丁學忠親自督軍與警員一同前往KTV執勤臨檢作業。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近日發生多起暴力案件，引起民眾恐慌，雲林縣長張麗善雖於15日在警察局召開「防制聚眾鬥毆宣誓暴力零容忍」記者會，雲林轄區仍發生因行車糾紛衍生持刀追砍傷人事件，張麗善於17日晚間前往虎尾分局親，率員警執行「防制聚眾鬥毆大掃蕩勤務」，宣誓防制暴力決心。

▲雲林縣警察局規劃連續一週威力掃蕩專案勤務，除針對KTV、酒店、施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另採「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局規劃連續一週威力掃蕩專案勤務，昨進入第三天，除針對斗六、虎尾地區KTV、酒店、小吃部、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安之場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另採「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件，避免聚眾鬥毆、街頭暴力事件發生。

▲雲林縣警察局三天勤務累計動員警力逾561人次，結合全體警察力量，運用霹靂手段，掃除地區治安之亂源，讓民眾安心並恢復對治安的信心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣警察局表示，三天勤務累計動員警力逾561人次，結合全體警察力量，運用霹靂手段，掃除地區治安之亂源，讓民眾安心並恢復對治安的信心。

雲林縣警察局呼籲，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，並貫徹縣長「暴力零容忍」政策，針對暴力鬥毆案件全力深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，宣示嚴懲不法，以安民心。

▲雲林縣長張麗善、鎮長丁學忠親自督軍與警員一同前往KTV執勤臨檢作業。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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