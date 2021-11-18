迎親禮車青竹掛豬肉掉半路　民俗專家：民眾撿食可趨吉避凶

▲吊掛豬肉的青竹，是在化解「白虎煞」，豬肉是要讓白虎叼走吃掉，從新娘禮車上掉落的青竹豬肉，象徵新娘子已化解煞氣，否極泰來好福氣旺夫家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

台灣民間嫁娶習俗，會在新娘禮車上綁上紅彩帶、吊掛豬肉的青竹、甘蔗及八卦米篩等，做為「趨吉化煞」的吉祥物。有網友在臉書社群《北港在地生活》貼文，失物招領公告「誰的姻緣掉了，北港往元長方向」，照片為青竹綁豬肉，應是從新娘禮車掉落路上，引起網友討論該如何處理；民俗專家表示，民眾撿食可趨吉避凶過災關。

11月15日臉書社群《北港在地生活》網友貼的民眾遺失物，為掉落的青竹用紅絲線綁了一塊豬肉與紅包，竹子上還有兩個吸盤，應是迎娶車隊經過，從新娘禮車的車頂上掉落；網友在貼文留言回應，「聽說那是給老虎咬的，才不會娶一個母老虎回家，看來那新郎慘慘的了。」

▲民俗專家李寶全表示，將一塊生豬肉掛在有頭有尾帶枝葉的竹梢上，綁在禮車上，習俗原由來自《周公鬥法桃花女》民間故事。 （圖／翻攝自Facebook／北港在地生活）



也有網友說「豬肉快撿回家加菜，現在肉很貴耶！」、「那是白虎咬走的、這位新娘子不會犯白虎了。可以子孫綿延、增產報國。沒事的啦」、「應該是因為新娘車不能往回開所以就沒有回頭了吧」、「周公化身成一隻白虎，桃花女看到白虎把豬肉丟在那邊，逃過一劫的」，網友各種留言說法，到底誰是正確。

民俗專家李寶全表示，台灣民間迎娶習俗因地制宜略有不同，但在迎娶新娘子過門的過程，在新娘禮車上綁上紅彩帶、吊掛豬肉的青竹、甘蔗及八卦米篩，新娘入門過火盆等，都是為了趨吉化煞，讓新人百年好合。

▲民俗專家李寶全表示，將一塊生豬肉掛在有頭有尾帶枝葉的竹梢上，綁在禮車上，習俗原由來自《周公鬥法桃花女》民間故事。 （圖／翻攝自Facebook／北港在地生活）

至於吊掛豬肉的青竹，是在化解「白虎煞」，豬肉是要讓白虎叼走吃掉，從新娘禮車上掉落的青竹豬肉，象徵新娘子已化解煞氣，否極泰來好福氣旺夫家，新郎絕不會娶一位母老虎回家。另，如有犯有「白虎關煞」的民眾，可以索取新娘禮車上的青竹綁的豬肉，回家烹煮食用，可化解煞劫，事事順利。

▲北港鎮一處路邊有民眾拍到，從新娘車上掉落的青竹用紅絲線綁了一塊豬肉與紅包，引起網友討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李寶全指出，將一塊生豬肉掛在有頭有尾帶枝葉的竹梢上，綁在禮車上，習俗原由來自《周公鬥法桃花女》民間故事，相傳周公、桃花女本是北極玄天上帝的門下水、火兩二將下凡轉世，周公得到了天書《天文地理》可推算陰陽運轉，桃花女得到了天書《奇門遁甲》能破解沉浮禍福周公能幫人算出未來吉凶卻無解險，桃花女能幫人逢凶化吉，周公認為桃花女與其做對，設下一計，假意求婚娶桃花女為妻。

在迎親過程擺出了「七煞八敗」連環計欲害桃花女，桃花女算出有劫難，於是以吊掛豬肉的青竹、甘蔗及八卦米；火爐等作為趨吉避煞，在花轎將近時，周公放出白虎吞咬桃花女，幸好桃女在轎前青竹吊一塊豬肉，讓虎咬走化險為夷，後來民間嫁娶就引用桃花女的創意迄今。

▲北港鎮一處路邊有民眾拍到，從新娘車上掉落的青竹用紅絲線綁了一塊豬肉與紅包，引起網友討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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