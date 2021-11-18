雲林12公嬤誤採高麗菜含淚遭移送　竊盜「非告訴乃論」慘了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉昨日發生高麗菜田遭民眾揪團收割離譜事件，許姓田主帶著採收工人前往菜田當場撞見十多名陌生人在田裡「幫忙採收」，高麗菜遭採光損失慘重，連成本都收不回來，一怒之下報警處理。警方調查發現菜園面積約計0.8公頃，日前田主自行採收約0.1公頃而遭盜採約0.3公頃並無全被摘光。

▲雲林麥寮鄉昨日發生高麗菜田遭民眾揪團收割離譜事件，許姓田主帶著採收工人前往菜田當場撞見十多名陌生人在田裡「幫忙採收」直呼損失慘重。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



許姓菜農表示，栽高麗菜約8分地，今年因氣候關係高麗菜不好管理，品質不好加上且蟲咬很嚴重賣相差，由於成本已投入2、30萬元，抱著希望尋求便宜賣，日前砍幾顆給菜商試賣後談妥價格，17日天一早5點多僱工前往採收，發現整片高麗菜園全被砍光，而當下田裡正有7、8人正在砍菜，因而報警處理。

警方昨上午前往現場共查獲11名涉嫌人，查扣高麗菜89顆、鐮刀、菜刀等證物，下午又有一名不知情村民前往菜田砍高麗菜，共計帶回12人。據了解，12名涉嫌人全都是村裡70歲以上阿公阿嬤，因看高麗菜小顆又遭嚴重蟲咬，誤以為遭棄收，才會「相揪」帶工具採回家加菜，被帶往警局又移送地檢署，嚇得都紅了眼眶，也趕緊透過他人聯繫田主談賠償希望和解。

台西警分局說明， 刑法第320條第1項所指《竊盜罪》，屬於「非告訴乃論」(一般民眾俗稱之公訴罪)，偵查機關應依職權偵辦，竊盜的所得應交回還給失主，並處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。「非告訴乃論」罪，指偵查機關知有犯罪嫌疑依法偵辦，國家追訴處罰犯罪行為人之權利，不會因被害人未提出告訴或和解撤回告訴而消失。

台西警分局指出，高麗菜遭採收案經查種植面積約計0.8公頃、地主自行雇請工人收割約0.1公頃、遭人收割約0.3公頃，共計損失新臺幣5-6萬元，因地主一開始未盤點清楚，即接受媒體訪問，經麥寮分駐所所長林家隆與地主前往現地查核，地主始坦承有部分面積之高麗菜係渠找工人來採收，並無被全部摘光之情事。

據了解，許多長者到警局後對自己的行為感到非常懊悔，有的甚至紅了眼匡唸說，一輩子沒犯過法，活到這麼老了還遭到移送法院，雖然明知道公訴罪無法撤告，也趕緊透過人向田主談賠償。臺西警分局表示，看長者傷心雖感無奈，仍須秉公辦理，雲林為農業大縣，常有菜田開放自採的活動，但仍須呼籲民眾，對於農田農作物未經地主許可千萬不要採取，以免觸法得不償失。

▲警方查扣高麗菜89顆，高麗菜偏小顆再加上嚴重蟲咬，讓長者誤會是棄收菜才會「相揪」下田想加菜。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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