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快訊／麥當勞大麥克、雞塊變貴了！「29品項喊漲」最新價格一次看

記者蕭筠／台北報導

速食店漲聲響起！人氣速食品牌「麥當勞」開出第一槍宣布，11月24日起調整部分產品價格，主餐一口氣喊漲15個品項，最多漲5元，點心與飲料則有14個品項調漲，漲幅最多到7元，而「12塊麥脆鷄腿分享盒」及「黃金派對分享盒」則同步停賣；另共有10品項調降最多7元。

▲▼ 麥當勞漲價。（圖／業者提供）

▲漲價品項價格一次看。（※點圖放大）

台灣麥當勞表示因考量整體營運策略，將自11月24日凌晨0時起調整部分產品價格，主餐單點部分僅剩薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變，嫩煎雞腿堡則調降2元，其餘調升1至5元，配餐同樣價格不變，但因主餐喊漲超值全餐也會跟漲，像是人氣薯條、雞塊、大麥克等皆變貴。

點心飲料類則共計14品項調漲、9品項調降，剩餘15品項維持不變，包括薯條、蘋果派、四季沙拉等單點價格調漲3至4元，玉米湯小杯更是一次漲7元，還有汽水、紅茶等同樣也是最多漲5元，不過McCafé4款大杯飲品、巧克力及3款冰沙則調降2元。

除外，早餐限定小杯「套餐咖啡」、「12塊麥脆雞腿分享盒」與「黃金派對分享盒」同步於11月24日起停止販售，並推出「30塊麥克雞塊分享盒 」及「雞塊雞腿分享盒」提供新選擇。

▲▼ 麥當勞漲價。（圖／業者提供）

▲麥當勞宣布漲價。（圖／業者提供，下同）

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