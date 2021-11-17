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獨／自動升級？一般道路當國道開罰　警方撤回34張凸槌罰單

▲林先生在11月11日接到交通違規告發單，車輛行經台1丁線雲林斗六、莿桐段，限速60公里，超速30公里，遭測速照相儀器拍攝舉發，卻遭引用第33條與正確法條40條罰鍰差2.5倍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林先生在11月11日接到交通違規告發單，車輛行經台1丁線雲林斗六、莿桐段，限速60公里，超速30公里，遭測速照相儀器拍攝舉發，卻遭引用第33條與正確法條40條罰鍰差2.5倍。（圖／林先生提供）

記者李政遠／雲林報導

民眾接到交通違規罰單，大多人不會仔細查看警方舉發引用的法條是否正確，鼻子摸摸繳交罰款了事。但如果警方開單時《道路交通管理處罰條》引用錯誤，違規人可能誤繳數倍罰款；雲林縣警察局交通隊舉發民眾在省道超速違規，卻引用錯誤法條依「高速公路、快速公路」開罰，車主察覺向警方抗議，警方緊急行文通知10個監理所、34位違規車主，收回原裁罰條例。

▲林先生在11月11日接到交通違規告發單，車輛行經台1丁線雲林斗六、莿桐段，限速60公里，超速30公里，遭測速照相儀器拍攝舉發，卻遭引用第33條與正確法條40條罰鍰差2.5倍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林先生指出，行駛一般道路，違反的是第40條並非第33條「高速公路、快速公路或設站管制之道路」，罰鍰差了2.5倍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣的林先生在11月11日接到交通違規告發單，林先生在10月底駕駛自小客車，從斗六欲前往台中洽公，行經台1丁線雲林斗六、莿桐段，限速60公里，行駛速度90公里，遭到雲林縣警察局交通隊所設移動式測速照相儀器，拍攝舉發，林先生依照罰單所引用《道路交通管理處罰條例》第33條查詢，是可處3000元以上、6000元以下罰鍰。

▲林先生在11月11日接到交通違規告發單，車輛行經台1丁線雲林斗六、莿桐段，限速60公里，超速30公里，遭測速照相儀器拍攝舉發，卻遭引用第33條與正確法條40條罰鍰差2.5倍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林先生10月底駕駛自小客車，行經台1丁線雲林斗六、莿桐段限速60公里，行駛速度90公里，遭到雲林縣警察局交通隊所設移動式測速照相儀器拍攝舉發。（圖／林先生提供）

林先生再詳閱卻發現，此為違反「高速公路、快速公路或設站管制之道路」的條例，與他違規事實不符，他行駛一般道路，違反的是第40條，汽車駕駛人，行車速度，超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，除有第四十三條第一項第二款情形外，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。

▲台1丁線雲林斗六、莿桐段為四線道，常有大型車行經，限速60公里。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台1丁線雲林斗六、莿桐段為四線道，常有大型車行經，限速60公里。（圖／記者蔡佩旻攝）

林先生表示，他向交通隊抗議，所得到的答案是電腦誤植，懷疑警方為了交通違規績效，故意引用高罰緩類似罰條開罰，不然「33條與40條數字差很多，怎會按錯數字」，若沒察覺就持單繳款，可能得多繳2.5倍罰鍰，要求該單位再詳查，發現同批罰單有34位車主，一樣被開錯法條，真是錯的太離譜。

▲台1丁線雲林斗六、莿桐段為四線道，常有大型車行經，限速60公里。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台1丁線雲林斗六、莿桐段為四線道，常有大型車行經，限速60公里。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局交通隊表示，接獲林先生來電告知，經查引用錯誤罰條，立即清查2021年度，所有開出超速舉發資料，與林先生同時間開出罰單有100多筆，發現有34張出現同樣引用法條錯誤，立即以電話通知台北、嘉義等10所監理站，撤銷錯誤法條罰單，後再傳真公文補正，以免民眾多繳罰金，另也以公文通知被告發車主，撤銷該舉發單。

雲林縣警察局交通隊說，造成民眾困擾相當抱歉，也感謝林先生第一時間通知交通隊，警方發現錯誤並予以更正，民眾不會多繳罰款，將會懲處失職警員，也會加強教育訓練。

▲台1丁線雲林斗六、莿桐段為四線道，常有大型車行經，限速60公里。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台1丁線雲林斗六、莿桐段為四線道，常有大型車行經，限速60公里。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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