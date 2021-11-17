「2012立院拍板美牛進口」　馬辦批：民進黨現推翻「牛豬分離」共識

▲前總統馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨發言人簡舒培以「2012年馬政府已開放美牛進口」為題，抨擊藍營反萊豬立場。前總統馬英九辦公室17日回應，開放美牛進口是經過立法院三讀通過，而「牛豬分離」是兩黨共識，用以降低健康風險，如今民進黨推翻共識，還以片面資訊誤導民眾，迴避進口含萊劑美豬對國人健康的影響性，罔顧國人健康。

簡舒培表示，2012年國民黨馬政府就已開放萊劑美牛進口，至今已過9年的時間，如今面對同樣依照國際標準規範的萊劑美豬，批評國民黨打臉過去開放萊劑肉品的自己。

馬前總統辦公室表示，2012年開放「含萊克多巴胺」美牛進口，是經過立法院三讀通過；「牛豬分離」等原則是國、民兩黨共識，用以降低健康風險。可以吃牛，不可以吃豬，是考量國人飲食習慣中，豬肉為主要食用肉品，每年豬肉消費量約是牛肉的5-7倍，尤其國人喜食各種豬內臟萊劑殘留量極高，消耗量更可逾牛的200倍，因此在進口含添加劑的豬肉時應該更為慎重。

馬前總統辦公室表示，馬總統執政8年，堅守「牛豬分離」的立場，為國人把關食安，堅持不開放含瘦肉精美豬進口，立場不曾改變。相比，蔡政府卻以一紙行政命令就貿然開放瘦肉精美豬，棄守國人食安防線。民進黨不僅推翻兩黨共識，更不斷以錯誤命題、片面資訊誤導民眾，迴避進口瘦肉精美豬、含萊克多巴胺的美豬內臟對國人健康的影響性，罔顧國人健康。

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