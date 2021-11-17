「豬肉消費是牛肉的6倍」　蔣萬安秀數據狠嗆民進黨

▲總統蔡英文、國民黨立委蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨發言人簡舒培指出，台灣去年平均消費美牛是美豬4倍，國民黨立委蔣萬安16日拿出數據反駁指出，根據近年數據資料，國人年平均消費豬肉公斤數遠高於牛肉，他抨擊政府開放萊豬進口，又始終不願意清楚標示肉品是否含有萊劑，如今更傾全黨之力操作攸關食安的公投案。

蔣萬安指出，台灣人喜食豬肉，近年國人的年平均消費豬肉公斤數，約是牛肉的5、6倍之多，而政府開放萊豬進口，卻不願意做好清楚標示，未來人民該如何辨識、選擇？

他進一步質疑，農委會將萊劑列為禁藥，禁止國內豬農使用，再加上如今不僅教育部不希望孩子吃到萊豬，國防部、警政署也都不希望軍、警吃到萊豬，政府卻執意要開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，讓一般民眾食用，完全沒有道理。

「這些政府都沒辦法說明清楚，人民才需要透過公投的選票，表達捍衛食安的決心！」蔣萬安說，民進黨政府如今是傾全黨之力，花大錢操作公投，但相信民眾眼睛是雪亮的，自己也會持續站上街頭，與民眾面對面溝通、聽取更多意見，呼籲大家1218一定要站出來捍衛食安，投下同意票。

此外，針對民進黨批評馬政府進口美牛，國民黨文傳會主委凌濤指出，台灣人每年平均消費37.3公斤豬肉、6.4公斤牛肉，豬肉的消費量約為牛肉的6倍多，瘦肉精在內臟殘留量，為在肌肉及脂肪殘留量5倍以上，這也是為何國民黨執政8年，始終堅持不開放「萊豬」的原因。

凌濤表示，蔡政府強硬叩關萊豬毫無配套措施，台灣豬標示之亂已悄悄再起，衛福部所推行的「台灣豬貼紙」，又在電商平台可以輕易買到，把關豬肉的螺絲正在鬆動中，凸顯政府不從源頭把關，放任電商氾濫販賣、陷害基層商家，試問民進黨政府，開放萊豬稽查量能、把關配套你們真的行嗎？

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