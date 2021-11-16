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蔡英文不同意「反美豬」　她Tag內政部：要不要辦假消息？

▲▼蔡英文公布美豬、美牛平均消費數據。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文公布美豬、美牛平均消費數據。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者徐政璿／台北報導

「珍愛藻礁」和「反萊豬」攸關環保和食安等4大公投，將於12月18日進行投票。總統蔡英文16日透過臉書指出「反美豬公投投下不同意」，但卻引來藍營質疑誤導民眾，國民黨立委林奕華就抨擊，公投明明是在說萊豬，硬是要凹成是美豬，「請問蔡總統是在散播假訊息嗎」，她還Tag內政部：要不要辦呢？

反萊豬公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」根據公投主文，可以發現文字內容為「反萊豬」，並未有「反美豬」字眼。

國民黨日前強調，蔡政府開放含萊劑豬肉品進口，並未限定某個國家，而是對全世界都開放，如今為了規避國人對於進口萊豬政策的不滿，刻意操作「反萊豬=反美豬」，不僅誤導國人、傷害人民健康，更是阻礙台美貿易、妨礙國家利益的真正元兇。

針對蔡英文「反美豬公投投下不同意」的言論，林奕華就直接到蔡英文臉書提出質疑，她表示，公投明明是在說萊豬，硬是要凹成是美豬，「請問蔡總統是在散播假訊息嗎」，她還Tag內政部：要不要辦呢？

台北市議員王鴻薇也在蔡英文臉書底下留言，她表示，「看來蔡總統犯了誤把萊豬當美豬的錯誤。千萬不要忘了今天所有反萊豬的聲音，無論是公投題目、還是論述，都是針對反萊劑，今天無論是任何國家，進口含有萊劑，我們都要捍衛人民的健康，一直要把美國豬打成萊豬，是什麼居心？人民只是要求有毒的東西不要進來，為什麼要搞這麼複雜？」

中廣董事長趙少康也在留言區指出：「美豬可以做成各種豬肉加工品，尤其萊豬混在美豬中間，我們很難分辨，尤其台灣人喜歡吃下水（豬內臟），每年進口的豬大腸頭、豬腳等非常多。所以台灣人反對的是美國萊克多巴胺豬，不是反美豬，總統亂帶風向誤導民眾，對不起國人。」

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