抓包民進黨認了「反萊豬≠反美豬」　國民黨：抹黑終究露出馬腳！

▲國民黨抓包民進黨自證反萊豬不等於反美豬。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

由國民黨立委林為洲所提出的反萊豬公投，遭民進黨混淆為「反美豬」，但也被國民黨抓包民進黨自證「萊豬不等於美豬」！痛批民進黨長期以來刻意混淆「美豬」與「萊豬」，把反萊豬的民意抹黑成反對美國豬肉，陷美國於不義，但如此造謠抹黑終究露出馬腳！

國民黨16日於臉書發文指出，民進黨粉專於11月16日聲稱：「台灣去年每人平均吃美牛2.7公斤，吃美豬0.7公斤，吃美牛是吃美豬的4倍。從2021年1月開放美國萊豬進口至今，目前沒有任何萊劑豬肉進口。」

對於民進黨提出的這項數據，國民黨揪出問題，民進黨一方面說「台灣去年每人平均吃美牛2.7公斤，吃美豬0.7公斤」，但是另一方面卻稱「目前沒有任何萊劑豬肉進口」，這兩個說法加在一起，一次證明了兩件事：「反對萊豬≠反美豬」、「台灣民眾正在積極抵抗萊劑豬肉，不願意選擇萊劑豬肉。」

國民黨諷刺，真的要「感謝」民進黨終於承認蔡政府荒腔走板的萊豬進口政策，由於蔡政府一直存在「標示不清」的問題，造成人民對於食品安全的恐慌。後來，民進黨更「把反對萊劑豬肉的民意抹黑成反對美豬進口」，製造謠言。

國民黨強調，萊劑豬肉存在於世界各國，人民反對的是來自全球的萊劑豬肉，反對的是危害健康的政策！1218讓我們一起出來投反萊豬同意票，一起顧民生、顧健康！四個都同意，台灣更美麗！

其他人也看了這些新聞...

►反制公投民進黨「已經開戰了」 林錫耀下令：當天催票不違法

►國民黨公投不想對下駟臨時換將 徐國勇：別用身份地位藐視年輕人

►坦承民進黨曾對萊劑有疑慮 蔡英文：國際標準公布後我們也決定接受

相關新聞...

► 瘦肉精殘留量5倍以上！ 國民黨：這就是馬政府「禁萊豬」原因

►公投查詢系統上線 逾1988萬人可投票超越總統大選

►懶人包／四大公投怎麼投 主文重點、正反意見、各黨立場一次看

