快訊／白宮聲明：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在美東時間16日午夜12時25分（台灣時間16日中午12時25分），結束近4小時的視訊峰會。白宮會後發表聲明指出，拜登強調美國仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」。

▲拜登與習近平舉行視訊峰會。（圖／達志影像／美聯社）

白宮在聲明中表示，美國強調將會繼續捍衛自己的利益和價值觀，並與盟友、夥伴一起確保21世紀的國際規則，致力於推動自由開放且公平的國際體系。拜登指出，美國在與海外盟友和合作夥伴攜手應對新時代挑戰的同時，將優先重視對國內的長遠投資。

拜登同時對新疆、西藏和香港的人權問題表達關切，且明確表示，有必要保護美國工人和產業避免受到中國不公平貿易和經濟行為的影響。此外，拜登還提到了印太地區自由開放的重要性，並傳達了美國繼續堅持對該地區承諾的決心，重申了航行自由和安全飛航對該地區繁榮的重要性。

▲白宮聲明指出，拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」。（圖／翻攝自The White House）



最後在台灣方面，拜登強調美國仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」，美國強烈反對片面改變現狀或破壞海峽兩岸的和平與穩定的行為。

拜登也強調戰略風險管理的重要性，認為有必要建立常識性護欄（common-sense guardrails），確保美中競爭不會演變為衝突，並保持開放的溝通渠道。

拜登提出雙方利益重疊的具體跨國挑戰，例如衛生安全。二位元首討論氣候危機對世界的影響，以及美中扮演的角色有多重要，並談及採取措施解決全球能源供應問題的重要性。

他們也針對北韓、阿富汗及伊朗等區域挑戰交換意見，最後討論雙方如何持續就部分議題進行討論，拜登也強調實質及具體對話的重要。

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