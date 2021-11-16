習近平見面直喊「老朋友」　白宮發言人：拜登並不這麼認為

▲中國國家主席習近平與美國總統拜登15日舉行視訊峰會。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在美東時間15日晚間7時45分（台灣16日上午8時45分）舉行視訊峰會。習近平在開場中稱呼拜登為老朋友，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在會晤前的記者會表示，「我想我可以證實，他（總統）不把他當成老朋友。」

習近平在開場中直接稱呼拜登為「老朋友」，並表示雙方必須增加溝通和合作。拜登則表示，美中領袖必須確保雙方關係不會演變為公開衝突，包括設置「常識」護欄（guardrails），認為他們二人對國民及全世界都有責任。

莎琪在會晤前的記者會表示，「我想我可以證實，他（總統）不把他當成老朋友，一向都是如此。」她指出．拜登過去曾和習近平面對面交談過，所以這次的會晤將尋找雙方可以合作的領域，以及有機會發展的領域，拜登也會以坦承、直接且不退縮的態度來進行會議。

拜登今年6月和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面時也曾提到，他和習近平並非老朋友的關係，「我要澄清，我們認識很久，但我們不是老朋友，都是公事公辦。」

本次視訊峰會預計進行3個小時，目前僅開場有對外公開，其餘皆為閉門會議。美方陪同出席人士包含，國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮國家安全會議（NSC）印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）與白宮國家安全會議中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）。

中方出席人員為中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅與外交部副部長謝峰。

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