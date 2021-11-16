CNN：台灣問題是習近平首要任務　料強調共軍行動「因美國而起」

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登及中國國家主席習近平於台灣時間16日上午舉行虛擬峰會，這是拜登上任以來，美中領袖首度面對面會談，料不會取得具體成果，但在台海緊張升級之下，CNN援引知情人士說法指出，台灣問題將是習近平在這場會談中最為重視的議題。

▲ 拜登於白宮與習近平展開視訊會談。（圖／路透）

拜習會於當地時間15日晚間7時45分（台灣時間16日上午8時45分）開始，開場時二人都不需多做介紹。拜登坐在白宮羅斯福室會議桌前，向螢幕中的習近平表示，「我們花了很多時間互相交談，希望今晚也能進行坦率的對話。也許我該更正式地開場，雖然我們之間從來不會這麼正式。」習近平則回應，「雖然比不上面對面會議，但我很高興看到我的老朋友。」

世界前二大經濟體在貿易、軍事侵略及人權問題上陷入緊張關係，拜登表示，期待能廣泛且實質討論議題，「正如我先前所說，看來身為美中領袖，我們的責任是確保兩國競爭不會演變為公開衝突。」

拜登進一步表示，「在我看來，我們必須建立一些常識護欄（guardrails），在分歧之處要明確且誠實，在利益交集之處要互相合作」，希望就此次會議的議題進行誠實及坦率的溝通，「當我們離開時，絕不懷疑對方在想些什麼。」

▲ 拜登稍早於白宮簽署1.2兆美元基建法案。（圖／路透）

CNN指出，有鑑於華府與北京關係不斷惡化，美國官員也證實，處理美中關係將是拜登最重要的國際目標，而15日的拜習會便是他總統任期內首要關鍵的一部份。

就在會談登場的幾小時前，拜登簽署總額1.2兆美元（約新台幣33兆元）的基建法案。白宮官員認為，這代表拜登外交政策的主要基礎取得進展，證明相較中國這樣的專制國家，民主國家能更有效地實現目標，拜登也計畫在會中向習近平介紹他的基建計畫。

不過，民主黨11月維吉尼亞州州長選舉失利，拜登民調更是頻頻創新低，與習近平形成鮮明對比。中共上周通過史上第三份「歷史決議」，將習近平地位提升至與前領導人毛澤東、鄧小平相當。

▲ 習近平稱呼拜登為老朋友。（圖／翻攝央視）

拜登關注的所有國內外議題幾乎都與中國有關，導致國內通膨的供應鏈問題在一定程度上可歸咎於中國工廠缺工問題；氣候變遷問須與要習近平攜手，而習近平也表現出合作意願；另包括北韓、伊朗等全球性議題都須與北京協調。

了解拜習會籌備狀況的知情人士透露，台灣是近幾個月來美中緊張加劇的原因之一，將是習近平在此次會議中的首要任務，料將向拜登強調一中原則重要性，並主張中國在台灣周圍的所有軍事行動都是因美國在台灣的行動而起，包括美國海軍演習、美軍在台協訓及美國議員訪台。

這場峰會料不會在上述或其他任何議題上取得具體成果，但美國官員期待，雙方能透過「密集外交」（intense diplomacy）進一步擴大溝通渠道，使眼下緊張的「激烈競爭」狀態不會無意間升級為衝突。

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