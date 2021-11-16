早上喝「藥酒加枸杞」中午騎重機上快速道路　擦撞賓士彈飛慘摔

記者邱中岳／台北報導

1名男子在15日上午喝完藥酒加枸杞後，竟直接騎乘大型重型機車上水源快速道路，以為不會被警方臨檢，卻不慎撞上變換車道的賓士轎車，當場整個人摔飛倒地，警方到場進行酒測，發現酒測值超標，隨即依法送辦。

警方調查，54歲的王姓男子，15日上午於新店家中喝了保力達加上枸杞，希望可以補中益氣，但明知保力達為含有酒精成分的藥酒，卻騎乘大型重機車上路，還走水源快速道路不會被警方攔查。

▲男子早上喝完藥酒，僥倖騎車上快速道路，發生車禍被查獲酒駕。（圖／記者邱中岳翻攝）

但行經水源快速道路時，王男與變化車道的賓士轎車相撞，警方獲報趕往現場，王男起初否認有喝酒，警方聞到他身上濃厚的酒味，立刻要求進行酒測，結果酒測值達0.26，依照公共危險罪送辦。

王男表示，早上喝完後原本以為酒退了，所以中午騎車從新北市新店區要去北市找朋友，沒想到與賓士車發生衝撞。當時王男整個人彈飛、在地上滾了好幾圈，身上有多處傷口，被送往醫院包紮。

中正第二分局呼籲，酒後駕車既違規又危險，汽機車駕駛人飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克，將以違反「道路交通管理處罰條例」第35條規定處以罰鍰，且車輛必須當場移置保管及吊扣駕照1年至2年。

至於吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，更是觸犯「刑法公共危險罪」，拒絕酒測直接處新臺幣18萬元罰鍰。希望有喝酒的民眾千萬不要以身試法。

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