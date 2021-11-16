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借錢哥遊走北車11年！穿潮牌帽T攔嫩妹伸手要錢...2個月撈6萬

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子專門在火車站向路人伸手要錢，在9日更向1名女子表示要返回「屏東」那瑪夏區奔喪向女子伸手借款8600元，女子機警反應那瑪夏區是在高雄，才讓男子作罷，事後在11日當天又向女子借1百元，當場遭警方逮捕，落網時還穿要價5千元的潮牌帽T。

警方調查，31歲的詹姓男子從2010年開始在北車伸手借錢，總共陸續被抓了45次，後來出獄後又故技重施，繼續在北車當借錢哥，在2021年9月開始變本加厲，2個月就犯了22起，不法所得達6萬元。

詹姓借錢哥又在北車出沒，向女子借錢後當場被警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詹姓借錢哥又在北車出沒，向女子借錢後當場被警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，詹姓借錢哥從9月開始頻繁出沒台北車站，不斷向路人伸手借錢，主要目標都是20歲左右的女性，9日1名許姓女子在北車遇到詹，詹開口表示，因為阿嬤過世要回屏東那瑪夏區奔喪，包車要8600元，但許女反問「那瑪夏區」在高雄，讓詹馬上轉身落跑。

警方獲悉後展開追查，並在11日發現詹姓借錢哥又現身北車，警員在旁埋伏蒐證，發現詹又上前向1名20歲的孫姓女子謊稱提款卡不見，要向孫女借「皮包」所有錢搭車，女子不從只願意給1百元，詹男得手後警員隨即上前圍捕，訊後依照詐欺罪嫌將人逮捕。

詹姓借錢哥又在北車出沒，向女子借錢後當場被警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲借錢哥向女子借錢後當場被警方查獲，身上還穿著知名的潮牌帽T。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，詹姓男子平時就沒有工作，自稱從苗栗北上到台北車站尋找犯罪目標，被逮人身上還穿著知名的潮牌帽T，據悉，該品牌如果是正品，要價約3千至5千元。

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