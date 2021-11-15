公投意見發表會正反方大換將　國民黨改派這5人上陣

▲12月18日舉行4大公投投票。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

5場電視公投意見發表會，國民黨因不滿民進黨找發言人、律師當反方代表，決定更換名單，將黨主席朱立倫、副主席連勝文、台北市立委費鴻泰、台南市議員謝龍介、台北市議員羅智強，依序更換為羅智強、國民黨婦女部主任林麗蟬、台北市議員鍾沛君、台北市議員王鴻薇、羅智強辦公室主任楊植斗。

中選會於11月13日至12月18日期間，針對重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及三接遷離等4項公投議題，舉行5場電視意見發表會，首場意見發表會已於11月13日結束。

4大公投第2場意見發表會將於11月18日登場，其中第19案「公投綁大選」反方代表換成內政部長徐國勇，原本將對上國民黨主席朱立倫，但國民黨改派羅智強擔任正方代表；第20案「三接遷離」反方代表原為經濟部次長曾文生，改成台灣環境規劃協會理事長趙家緯。

4大公投第3場意見發表會於11月24日舉行，原第18案「反萊豬」正方代表為連勝文，改成林麗蟬；第19案「公投綁大選」正方代表原為費鴻泰，換成鍾沛君。

第5場4大公投意見發表會於12月11日舉辦，原第18案「反萊豬」正方代表謝龍介，換成王鴻薇；第19案「公投綁大選」正方代表羅智強則改成他的辦公室主任楊植斗上陣。

▼圖為原本的正反方代表。（圖／翻攝中選會臉書）



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