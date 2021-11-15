陸禁台水果向WTO提告進度？　陳吉仲再提萊豬：要投不同意

▲陳吉仲認為重大議題要心平氣和討論，公投要投不同意。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

大陸對台灣下鳳梨、釋迦和蓮霧禁令，農委會日前提到會在WTO上的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS）提出訴求，到底目前進度如何？農委會主委陳吉仲今（15日）說，現在議程還在進行，會持續透過WTO管道反映此事，不過講一講又呼籲公投要投「不同意」。

陳吉仲今出席2021年農業生態系服務研討會，媒體關心大陸禁蓮霧、釋迦，向WTO提告進度？陳吉仲表示，11月3日WTO的SPS會議有召開，農委會已經有陳述為什麼大陸沒有依照科學根據，以及國際規範來處理鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧，現在議程還在SPS會議裡，會持續透過WTO管道來向大陸反映。

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陳吉仲接著說，這可以很明顯看出來，當大陸不依照國際規範來禁止鳳梨或釋迦等輸入到大陸時，所有國人都非常生氣， 因爲他們沒有遵守國際規範，「反過來講，今天針對整個萊克多巴胺的豬肉、牛肉安全容許量都訂定了，今天如果做了反悔，國家誠信未來在整個邁向經貿組織一定會受影響，希望大家把重大議題，心平氣和、理性討論，就知道要投不同意票。」

另外，農委會推出好釋連連平台，陳吉仲指出，這次鳳梨釋迦訂購數量快超過10萬箱，所有外銷、加工、內銷都已經準備好，預計下星期陸續啟動，11月20日會親自到台東和農民座談，把所有農委會準備要做的跟農民朋友報告，在這裡請台東種釋迦朋友放心，農委會保證一定透過外銷、加工、內銷，跟最重要的釋迦收入保險，確保農民權益不會因為大陸打壓，權益受到影響。