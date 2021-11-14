　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／蔡英文：台灣人民沒有欠民進黨　「必須證明沒有辜負託付」

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統與行程院長蘇貞昌,副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨全代會，蔡英文總統與行程院長蘇貞昌、副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文14日出席民進黨全代會時表示，「穩健執政，台灣有力」是今天的全代會主題，正是時代賦予我們的任務，民進黨是台灣這塊土地，所生養長大的，台灣人民的託付銘記在心，台灣人民的鞭策，虛心受教，「台灣人民沒有欠民進黨，所以民進黨必須要用最好的表現，來證明我們值得台灣人民的信賴與託付」。

蔡英文致詞全文：

前幾天，台灣失去了一位好人才、我們也失去了一位好戰友，也是我的好朋友，還在盛年的李應元離開了我們。

他是2004年「手牽手護台灣」成功的關鍵人物。大家也都還記得，這個運動一開始被認為是「不可能的任務」，但正是因為應元燃燒熱情、百折不撓，最後讓大家留下了，滿滿的感動。

應元的人生很精采，他曾經是海外黑名單的一員。為了心愛的台灣，他放下美國優渥安逸的生活，寧願被抓、被關，也要回到台灣，為這塊土地上的自由民主拚出一條路。

這段故事，在座很多同志，可能都比我還熟悉。但我說這個故事，是因為我想告訴大家，每一個時代的人，都有各自的時代使命。

台灣的民主之所以可以不斷向前，就是因為有一位又一位，像應元這樣的鬥士，用青春、用血汗，追逐夢想，才能成就今天我們引以為傲的民主台灣。

今年，民進黨已經35歲了，以我們的生命經驗來說，這應該是一個充滿熱情、擁有足夠歷練，足以擔起大任的年紀。

此時此刻，台灣人民也給我們機會執政；因此，我們更要時時提醒自己，要為當下台灣人民交付給我們的使命而努力。

當全球經濟受到疫情影響，台灣的出口仍創下新高，今年經濟成長率更可望達到百分之6.01，國內的振興和復甦也正推動當中。

當威權主義威脅自由民主，站在民主最前線的台灣，得到了更多的支持。台美關係深化、台日關係緊密、台歐關係日益升溫，走向世界不只是願望，更是現在進行式。

當我們最愛的家園面臨文攻武嚇，我們推動國防改革、增加國防預算，國機國造、國艦國造成績亮眼；軍人的尊嚴更是受到國民普遍的肯定。

我們也沒有忘記公平正義的價值，加薪減稅、推動長照2.0、「零到六歲國家跟你一起養」。社會住宅在蓋、社工人數字在增加，社會安全網也一直在強化。

我們用行動證明，一個自由的社會，也會兼顧平等的價值。民進黨執政，台灣正進步，大家說對不對？

但是各位，進步的路途，從來不是順風順水。挑戰很多，我們要去克服、要去嘗試說服，要讓更多，希望台灣更好的夥伴，跟我們站在同一陣線。

年底的公投馬上就要來了，我們的主張很清楚，就是「四個不同意，台灣更有力」。

在這裡，我再跟大家說明一次：

第一個不同意，我們不同意重啟核四。

核四蓋了二十幾年，花了三千億，沒有為台灣發過一度電。拼裝車不安全、核廢料無處去。台灣人口密集，禁不起任何一次核災的危害。

核四附近的北北基宜桃，分別是不同的政黨在執政，但大家都有共識，核四絕對不能重啟。

第二個不同意，我們不同意三接停建。

三接攸關北部供電，可以補足電力缺口，改善南電北送、中電北送的電網安全。還可以減緩長期困擾中南部的空污問題。

大家關心的藻礁保育，我們也盡最大努力，不僅縮減規模，更同意再外推，還設立保育基金。三接一旦停建，電力供應不穩會衝擊經濟，持續燃煤無法改善空污；經濟環保兩頭落空，我們不能同意。

第三個不同意，我們不同意反美豬進口。

在還沒有國際標準和科學證據的年代，民進黨確實曾對美牛美豬的萊劑使用，表達過疑慮。不過，在CODEX公布標準之後，我們也決定接受。

從馬政府開放美牛進口至今，已經九年了。這九年來，並沒有傳出任何健康的問題，美牛的進口量更成長了三倍。

今年元旦以來，進一步的開放美豬，沒有對豬農朋友造成影響。國內豬價平穩，台灣的豬肉走出了口蹄疫的陰影，正準備要出口到更多國家。

貿易有來有往，如果我們想要把台灣的好東西，賣給全世界；其他國家當然也期待台灣，能夠允許符合國際標準的商品進口。

我們進一步開放美豬，可以向世界展現，台灣有決心解決困難的貿易問題，來積極參與高標準的區域自由貿易協議。此時此刻，如果政策「倒退嚕」，國際社會會怎麼看台灣？他們會相信台灣人真的有走向世界的決心嗎？

第四，我們不同意公投綁大選。

三年前那場選舉，排隊要排好幾個小時，開票要開到半夜。甚至還有邊投票邊開票的狀況，嚴重影響了民主品質。

所以我們把公投和大選分開，做出更完整的配套，讓大家在做決定時候，更理性、更周延，讓台灣的民主可以深化。現在有人想走回頭路，讓政黨利益綁架人民理性討論的空間，所以，我們也不能同意。

各位，我們要用公投的結果，告訴全世界，台灣是值得信賴的夥伴。

我們願意參與全球暖化的解方、我們願意尊重自由貿易的價值、我們願意為民主深化而努力。

守住這場公投，守住國家未來發展的方向，這才是「四個不同意，台灣更有力」真正的意義。

▼民進黨全代會，蔡英文總統與行程院長蘇貞昌、副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統與行程院長蘇貞昌,副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

各位，在公投的挑戰前，正面迎戰，是我們唯一的選擇。我們要正面捍衛自己的價值，正面捍衛執政的理念，以及正面捍衛國家發展的路線。

民進黨不怕公投，更不害怕對手提公投。公投是人民的權利，就算發動公投的政黨，起心動念是為了惡鬥，公投依然是人民的權利。

我們要做的，不是抱怨；我們要做的，是把自己的價值和理念說清楚，然後相信人民會做出理性的決定。

在公投討論的過程中，我們可能會發現，有些訴求單一價值的理念，也許不夠全面、不能關照到國家發展的許多面向。但是沒有關係，不同的意見，才是多元社會的正常現象。

我們是執政黨，我們有最大的責任，要去充分溝通、誠心說服，告訴大家公投不是政黨對決，公投攸關國家的未來，必須審慎思考、充分討論。我們要找出更多的夥伴，一起來站在，讓台灣更有力的陣線上，這就是「正面迎戰」。

不只公投，接下來，從明年初的立法委員補選，到明年底的地方選舉，還有一次又一次考驗，正等待著我們。

我們要把這幾場選舉，當作期中考來拚，政策能不能落實、民主能不能深化，就看我們能不能全力以赴。

台中第二選區的立委補選，我剛剛已經授旗給我們最強的候選人，林靜儀醫師。大家是不是給我們最專業、最勇敢的靜儀，一個最熱烈的加油！

不止靜儀一個人在拚，我們台下的「友軍」，基進黨陳奕齊主席、3Q陳柏惟、無黨籍的林昶佐，也會和我們分進合擊、攜手合作，一起為守護台灣民主來努力，我們大家一起來拚好不好？

正如我所說的，每一個時代的人們，都被時代賦予使命。那麼，當下的民進黨人，被賦予什麼樣的使命呢？

「穩健執政，台灣有力」，今天的全代會主題，正是時代賦予我們的任務。民進黨是台灣這塊土地，所生養長大的，台灣人民的託付，我們銘記在心；台灣人民的鞭策，我們虛心受教。

台灣人民沒有欠民進黨，所以民進黨必須要用最好的表現，來證明我們值得台灣人民的信賴與託付。

這陣子，我們公投的說明會已經全面啟動。靜儀參與的中二選區補選，全黨同志也都在全力衝刺當中。

挑戰很多，但我們也沒有忘記，除了眼下的難關，我們身為執政黨，也必須要對國家未來的制度、方向，奠定基礎。

我們黨版的修憲案已經提出，18歲公民權、廢考監、縮短總統交接期、降低修憲門檻，這些都是我們必須為台灣民主深化努力的目標。在此，我要特別謝謝領導憲政小組的三位共同召集人，姚嘉文前主席、柯建銘總召、鄭文燦市長。

經濟結構轉型要持續、能源轉型的方向要堅持、社會安全網必須接住更多人、教育要更活潑和多元、各種差異必須相互包容對話，這就是我們理想中的台灣價值。

▼民進黨全代會，蔡英文總統致詞時先緬懷前駐泰代表李應元。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統致詞。（圖／記者李毓康攝）

這並不是民進黨自己要單獨面對的挑戰。我們的現場，有友黨的同儕、有來自百工百業的好朋友。我們正面迎戰，去溝通、去說服、讓跟我們同一陣線的「台灣隊」，越來越壯大，讓台灣一天比一天更好，一天比一天更進步，這樣好不好？

在公投的討論過程中，在中二選區補選的戰場上，我看到許多不同領域、不同背景的好朋友，特別是年輕朋友，自動自發站出來，用自己的方式，跟我們一起為相同價值和目標而奮鬥。謝謝你們，謝謝你們願意為了讓台灣更好而努力。

這是台灣民主深化的重要一步，距離12月18號的公投，剩下34天；距離明年1月9號的補選，剩下56天。

就像是李應元的「手牽手護台灣」，從台灣頭到台灣尾，牽起一條看得見的防線。現在，我們要用守住公投、守住補選，再度為台灣牽起一條看不見的防線。

我們正面迎戰、溝通說服，一起衝、一起拚，一起讓國家發展更穩健，一起讓台灣更好、更進步，這樣好不好？

感謝大家，多謝大家，謝謝。

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
《食尚》阿松「整條腸壞光」！　6病纏身暴瘦10kg
強摸女胸部還稱「手感很棒」　色技工下場曝
快訊／男大生母最新聲明！喊話惡少父「全文曝」
人妻生兩寶還存錢買2房！　勵志文嚇歪鄉民
林美秀被辱罵「妳就是畜生」　小14歲夫怒公開私訊
女主唱突脫褲「水柱射粉絲臉上」　觀眾全目睹
扣完公設28坪！他怨「偽三房」想打掉　網酸：麻煩跟上時代

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨公投不想對下駟臨時換將　徐國勇：別用身份地位藐視年輕人

民進黨全代會訴求「穩健執政台灣有力」　宣言全文曝光

北市警取締「未戴口罩」2026件！僅13件裁罰　議員批：濫罰擾民求獎賞

蘇貞昌罵國民黨沒料、只會亂　球桿指向「他」引現場鼓掌

快訊／蔡英文親自徵召六都市長　民進黨全代會通過2022選舉辦法　

坦承民進黨曾對萊劑有疑慮　蔡英文：國際標準公布後我們也決定接受

反制公投民進黨「已經開戰了」　林錫耀下令：當天催票不違法

「哪怕有政黨提公投是為了惡鬥」　蔡英文：公投仍是人民的權利

重申年底公投「四個不同意」　蔡英文：正面迎戰是唯一選擇

全文／蔡英文：台灣人民沒有欠民進黨　「必須證明沒有辜負託付」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

國民黨公投不想對下駟臨時換將　徐國勇：別用身份地位藐視年輕人

民進黨全代會訴求「穩健執政台灣有力」　宣言全文曝光

北市警取締「未戴口罩」2026件！僅13件裁罰　議員批：濫罰擾民求獎賞

蘇貞昌罵國民黨沒料、只會亂　球桿指向「他」引現場鼓掌

快訊／蔡英文親自徵召六都市長　民進黨全代會通過2022選舉辦法　

坦承民進黨曾對萊劑有疑慮　蔡英文：國際標準公布後我們也決定接受

反制公投民進黨「已經開戰了」　林錫耀下令：當天催票不違法

「哪怕有政黨提公投是為了惡鬥」　蔡英文：公投仍是人民的權利

重申年底公投「四個不同意」　蔡英文：正面迎戰是唯一選擇

全文／蔡英文：台灣人民沒有欠民進黨　「必須證明沒有辜負託付」

無故被巴頭！他「一刀刺死」同事…被逮喊：想說刺一下能對話

驚悚！淡水紅樹林捷運站前2機車擦撞變火球　2騎士甩飛擦傷

回來了！林智勝隔54天一軍先發　陳琥腿部更疼痛下二軍

「中繼水箱比惡鄰居好？」　網友也超挫：這一項無解，別買啊

陸貪官收賄價值95億元比特幣！假裝推行數位經濟「根本都在挖礦」

《食尚》阿松「整條腸子壞光光」6病纏身！半年暴瘦10kg　醫生也搖頭

不想當社畜！竹科工程師蘇家德狂練2年　綜合格鬥奪生涯首勝

國民黨公投不想對下駟臨時換將　徐國勇：別用身份地位藐視年輕人

胖妹逆襲成辣模！她「挺32L豪乳」狂舉100kg槓鈴　胸前兩粒快撐破

「嗆辣小廚娘」方馨突破恥度學貓叫！辦公室戀情愛上客棧老闆

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

政治熱門新聞

快訊／蔡英文下令全國動員正面迎戰　1218公投「我們就是四個不同意」

高端認證6國變4國　外交部曝「縮水」原因

限800名額！北市跨年晚會賣VIP票

李應元喪禮採樹葬　婉謝花籃

北市1500元「敬老愛心儲值金」　四大超商、美廉社嗶卡領

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開

「漂亮寶貝」向柯請辭　被挖角返綠營

潘孟安冷笑話送暖　陳時中31字回應陽明山嗨唱

塔綠班出動？　葉元之PO公投貼文遭咒「五種死法」

王惠美曾是鑽石級直銷　帶全縣農特產賣破億

議員爆動保處大安森林公園「捉小白」　現場血跡斑斑、捕網鐵桿斷裂

她批朱立倫：家暴大老算啥英雄好漢

「打高端賺到」被砲翻！　高嘉瑜緊急修改貼文

更多熱門

相關新聞

迎戰年底公投　民進黨製疫苗護照、加油棒小物

迎戰年底公投　民進黨製疫苗護照、加油棒小物

民進黨一年一度的全代會14日下午登場，身兼民進黨主席的總統蔡英文會中重申公投「四個不同意」立場，強調台灣人民沒有欠民進黨，必須證明沒有辜負託付；此外，民進黨中央黨部特別設計「一臂之力疫苗小卡護套」以及「台灣更有力加油棒」兩款全代會限定小物贈送給黨代表，凸顯民進黨對公投的立場。

蘇貞昌引《雙城記》名句形容台灣　「蔡英文讓世界看見台灣」

蘇貞昌引《雙城記》名句形容台灣　「蔡英文讓世界看見台灣」

快訊／蔡英文下令全國動員正面迎戰　1218公投「我們就是四個不同意」

快訊／蔡英文下令全國動員正面迎戰　1218公投「我們就是四個不同意」

修法強制執行公投？　綠委：施政綁手綁腳

修法強制執行公投？　綠委：施政綁手綁腳

快訊／蔡英文惋惜失去好戰友　像李應元一樣的鬥士才能成就民主台灣

快訊／蔡英文惋惜失去好戰友　像李應元一樣的鬥士才能成就民主台灣

關鍵字：

蔡英文公投綠營四個不同意

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

小3女兒注音考試難到爆！唐志中一看傻了

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面