全文／蔡英文：台灣人民沒有欠民進黨　「必須證明沒有辜負託付」

▲民進黨全代會，蔡英文總統與行程院長蘇貞昌、副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文14日出席民進黨全代會時表示，「穩健執政，台灣有力」是今天的全代會主題，正是時代賦予我們的任務，民進黨是台灣這塊土地，所生養長大的，台灣人民的託付銘記在心，台灣人民的鞭策，虛心受教，「台灣人民沒有欠民進黨，所以民進黨必須要用最好的表現，來證明我們值得台灣人民的信賴與託付」。

蔡英文致詞全文：

前幾天，台灣失去了一位好人才、我們也失去了一位好戰友，也是我的好朋友，還在盛年的李應元離開了我們。

他是2004年「手牽手護台灣」成功的關鍵人物。大家也都還記得，這個運動一開始被認為是「不可能的任務」，但正是因為應元燃燒熱情、百折不撓，最後讓大家留下了，滿滿的感動。

應元的人生很精采，他曾經是海外黑名單的一員。為了心愛的台灣，他放下美國優渥安逸的生活，寧願被抓、被關，也要回到台灣，為這塊土地上的自由民主拚出一條路。

這段故事，在座很多同志，可能都比我還熟悉。但我說這個故事，是因為我想告訴大家，每一個時代的人，都有各自的時代使命。

台灣的民主之所以可以不斷向前，就是因為有一位又一位，像應元這樣的鬥士，用青春、用血汗，追逐夢想，才能成就今天我們引以為傲的民主台灣。

今年，民進黨已經35歲了，以我們的生命經驗來說，這應該是一個充滿熱情、擁有足夠歷練，足以擔起大任的年紀。

此時此刻，台灣人民也給我們機會執政；因此，我們更要時時提醒自己，要為當下台灣人民交付給我們的使命而努力。

當全球經濟受到疫情影響，台灣的出口仍創下新高，今年經濟成長率更可望達到百分之6.01，國內的振興和復甦也正推動當中。

當威權主義威脅自由民主，站在民主最前線的台灣，得到了更多的支持。台美關係深化、台日關係緊密、台歐關係日益升溫，走向世界不只是願望，更是現在進行式。

當我們最愛的家園面臨文攻武嚇，我們推動國防改革、增加國防預算，國機國造、國艦國造成績亮眼；軍人的尊嚴更是受到國民普遍的肯定。

我們也沒有忘記公平正義的價值，加薪減稅、推動長照2.0、「零到六歲國家跟你一起養」。社會住宅在蓋、社工人數字在增加，社會安全網也一直在強化。

我們用行動證明，一個自由的社會，也會兼顧平等的價值。民進黨執政，台灣正進步，大家說對不對？

但是各位，進步的路途，從來不是順風順水。挑戰很多，我們要去克服、要去嘗試說服，要讓更多，希望台灣更好的夥伴，跟我們站在同一陣線。

年底的公投馬上就要來了，我們的主張很清楚，就是「四個不同意，台灣更有力」。

在這裡，我再跟大家說明一次：

第一個不同意，我們不同意重啟核四。

核四蓋了二十幾年，花了三千億，沒有為台灣發過一度電。拼裝車不安全、核廢料無處去。台灣人口密集，禁不起任何一次核災的危害。

核四附近的北北基宜桃，分別是不同的政黨在執政，但大家都有共識，核四絕對不能重啟。

第二個不同意，我們不同意三接停建。

三接攸關北部供電，可以補足電力缺口，改善南電北送、中電北送的電網安全。還可以減緩長期困擾中南部的空污問題。

大家關心的藻礁保育，我們也盡最大努力，不僅縮減規模，更同意再外推，還設立保育基金。三接一旦停建，電力供應不穩會衝擊經濟，持續燃煤無法改善空污；經濟環保兩頭落空，我們不能同意。

第三個不同意，我們不同意反美豬進口。

在還沒有國際標準和科學證據的年代，民進黨確實曾對美牛美豬的萊劑使用，表達過疑慮。不過，在CODEX公布標準之後，我們也決定接受。

從馬政府開放美牛進口至今，已經九年了。這九年來，並沒有傳出任何健康的問題，美牛的進口量更成長了三倍。

今年元旦以來，進一步的開放美豬，沒有對豬農朋友造成影響。國內豬價平穩，台灣的豬肉走出了口蹄疫的陰影，正準備要出口到更多國家。

貿易有來有往，如果我們想要把台灣的好東西，賣給全世界；其他國家當然也期待台灣，能夠允許符合國際標準的商品進口。

我們進一步開放美豬，可以向世界展現，台灣有決心解決困難的貿易問題，來積極參與高標準的區域自由貿易協議。此時此刻，如果政策「倒退嚕」，國際社會會怎麼看台灣？他們會相信台灣人真的有走向世界的決心嗎？

第四，我們不同意公投綁大選。

三年前那場選舉，排隊要排好幾個小時，開票要開到半夜。甚至還有邊投票邊開票的狀況，嚴重影響了民主品質。

所以我們把公投和大選分開，做出更完整的配套，讓大家在做決定時候，更理性、更周延，讓台灣的民主可以深化。現在有人想走回頭路，讓政黨利益綁架人民理性討論的空間，所以，我們也不能同意。

各位，我們要用公投的結果，告訴全世界，台灣是值得信賴的夥伴。

我們願意參與全球暖化的解方、我們願意尊重自由貿易的價值、我們願意為民主深化而努力。

守住這場公投，守住國家未來發展的方向，這才是「四個不同意，台灣更有力」真正的意義。

▼民進黨全代會，蔡英文總統與行程院長蘇貞昌、副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）



各位，在公投的挑戰前，正面迎戰，是我們唯一的選擇。我們要正面捍衛自己的價值，正面捍衛執政的理念，以及正面捍衛國家發展的路線。

民進黨不怕公投，更不害怕對手提公投。公投是人民的權利，就算發動公投的政黨，起心動念是為了惡鬥，公投依然是人民的權利。

我們要做的，不是抱怨；我們要做的，是把自己的價值和理念說清楚，然後相信人民會做出理性的決定。

在公投討論的過程中，我們可能會發現，有些訴求單一價值的理念，也許不夠全面、不能關照到國家發展的許多面向。但是沒有關係，不同的意見，才是多元社會的正常現象。

我們是執政黨，我們有最大的責任，要去充分溝通、誠心說服，告訴大家公投不是政黨對決，公投攸關國家的未來，必須審慎思考、充分討論。我們要找出更多的夥伴，一起來站在，讓台灣更有力的陣線上，這就是「正面迎戰」。

不只公投，接下來，從明年初的立法委員補選，到明年底的地方選舉，還有一次又一次考驗，正等待著我們。

我們要把這幾場選舉，當作期中考來拚，政策能不能落實、民主能不能深化，就看我們能不能全力以赴。

台中第二選區的立委補選，我剛剛已經授旗給我們最強的候選人，林靜儀醫師。大家是不是給我們最專業、最勇敢的靜儀，一個最熱烈的加油！

不止靜儀一個人在拚，我們台下的「友軍」，基進黨陳奕齊主席、3Q陳柏惟、無黨籍的林昶佐，也會和我們分進合擊、攜手合作，一起為守護台灣民主來努力，我們大家一起來拚好不好？

正如我所說的，每一個時代的人們，都被時代賦予使命。那麼，當下的民進黨人，被賦予什麼樣的使命呢？

「穩健執政，台灣有力」，今天的全代會主題，正是時代賦予我們的任務。民進黨是台灣這塊土地，所生養長大的，台灣人民的託付，我們銘記在心；台灣人民的鞭策，我們虛心受教。

台灣人民沒有欠民進黨，所以民進黨必須要用最好的表現，來證明我們值得台灣人民的信賴與託付。

這陣子，我們公投的說明會已經全面啟動。靜儀參與的中二選區補選，全黨同志也都在全力衝刺當中。

挑戰很多，但我們也沒有忘記，除了眼下的難關，我們身為執政黨，也必須要對國家未來的制度、方向，奠定基礎。

我們黨版的修憲案已經提出，18歲公民權、廢考監、縮短總統交接期、降低修憲門檻，這些都是我們必須為台灣民主深化努力的目標。在此，我要特別謝謝領導憲政小組的三位共同召集人，姚嘉文前主席、柯建銘總召、鄭文燦市長。

經濟結構轉型要持續、能源轉型的方向要堅持、社會安全網必須接住更多人、教育要更活潑和多元、各種差異必須相互包容對話，這就是我們理想中的台灣價值。

▼民進黨全代會，蔡英文總統致詞時先緬懷前駐泰代表李應元。（圖／記者李毓康攝）



這並不是民進黨自己要單獨面對的挑戰。我們的現場，有友黨的同儕、有來自百工百業的好朋友。我們正面迎戰，去溝通、去說服、讓跟我們同一陣線的「台灣隊」，越來越壯大，讓台灣一天比一天更好，一天比一天更進步，這樣好不好？

在公投的討論過程中，在中二選區補選的戰場上，我看到許多不同領域、不同背景的好朋友，特別是年輕朋友，自動自發站出來，用自己的方式，跟我們一起為相同價值和目標而奮鬥。謝謝你們，謝謝你們願意為了讓台灣更好而努力。

這是台灣民主深化的重要一步，距離12月18號的公投，剩下34天；距離明年1月9號的補選，剩下56天。

就像是李應元的「手牽手護台灣」，從台灣頭到台灣尾，牽起一條看得見的防線。現在，我們要用守住公投、守住補選，再度為台灣牽起一條看不見的防線。

我們正面迎戰、溝通說服，一起衝、一起拚，一起讓國家發展更穩健，一起讓台灣更好、更進步，這樣好不好？

感謝大家，多謝大家，謝謝。