1218公投反方意見一次看　民進黨4張圖籲投出台灣利益

▲12月18日將舉行4大公投投票。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

中選會自11月13日起至12月11日期間，針對重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁等4項公投議題，舉辦5場意見發表會，首場於昨（13日）登場。公投意見發表會結束後，民進黨除了在臉書列出反方重點，今（14日）全代會身兼黨主席的總統蔡英文將發表談話，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌皆與會，展現全黨總動員挺「4個不同意」的團結氣勢。

＊第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

首場公投意見發表會，民進黨派出經濟部次長曾文生擔任「重啟核四」公投反方代表，對決重啟核四提案人黃士修。曾文生提出「不同意」重啟核四的5個重點，包括：

1、前總統馬英九當年「單押核四」，核四至今未能發電，是現今供電挑戰的罪魁禍首。

2、核四試運轉，測試做了7年，有32個項目始終無法通過審核。

3、2013年發現一條S斷層，穿核四。最新調查報告不排除它是活動斷層的可能性。2019年，中央地調所又發現核四外海還有一條93.9公里的斷層，會造成連動。為什麼黃士修要逼我們選擇一座建在斷層上的核電廠？

4、重啟核四至少要花10年，若重啟失敗代價更高，重啟核四公投，就是一張完工無期限、預算無上限的空白支票。

5、核電占全台發電量只有10％，核四是0%，與其花時間、花經費填核四的無底洞，不如發展更多再生能源。

＊第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

首場公投意見發表會，民進黨推出農委會主委陳吉仲擔任「反萊豬」公投反方代表，對戰國民黨立委林為洲。陳吉仲提出「不同意」反萊豬的6個重點，包括：

1、去年8月宣布開放萊豬，國民黨恐嚇台灣豬價會崩盤，結果國內豬價創下20年來最好成績。

2、台灣進口豬肉，主要來自西班牙、美國、加拿大等國，只有美國出口萊豬。國民黨反萊豬，就是在反美豬。

3、因為配套措施完整，所以市場上沒有美豬的需求，我們連一公斤、一塊萊豬都沒有進來。

4、2012年國民黨開放萊牛進口，國人每人每年食用美牛是美豬的4倍，9年來，至今未因萊劑發生食安問題。

5、現有109國許萊豬進口，包含11個CPTPP會員國。萊劑安全容許量已有國際標準，不按照國際規則，台灣很難被國際組織接受。若公投通過，對國際失去誠信。

6、食安是科學問題，不是政治問題，全世界處理食安幾乎沒有以公投來做決定的。國民黨卻利用公投進行政治操作。

＊第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

首場公投意見發表會，民進黨推派內政部次長陳宗彥擔任「公投綁大選」一案反方代表，與國民黨立委江啟臣直球對決。陳宗彥提出「不同意」公投綁大選的5個重點，包括：

1、公投的政策、方向，影響國家未來，需要充分討論、理性辯論，不能倉促舉辦、便宜行事。

2、過去公投法提案、成案、通過的門檻皆高，2017年修法後，提案門檻變低，不能相提並論。2018年公投綁大選，就造成選務的負擔，衍生邊投票、邊開票的爭議。

3、公投不是愈多案愈好、更不是容易過關就好，重點在於：我們有沒有識？有沒有機會參與整個討論過程？有沒有合理的選務機制？

4、今年沒有選舉，但公投議題的討論度、廣度，比選舉年更熱烈、深入，證明重大議題的溝通，是平常就要做，也不應被政治、選舉所綁架。

5、當提案政黨的朱立倫主席喊出「四大公投就是倒閣公投」時，證明他們所要的是政黨勝負，而不是理性討論國家的未來。

＊第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

首場公投意見發表會，民進黨推出經濟部長王美花擔任「三接遷移」公投反方代表，對決律師陳憲政。王美花提出「不同意」第三天然氣接收站遷移的5個重點，包括：

1、顧供電：全球供應鏈重組，台商、外資都在台投資。大家都在看，台灣的投資環境能不能穩定，增加電力來源，已是一刻不能等。

2、減空污：建設三接，增加燃氣發電，能改善空污，讓中南部電廠減煤，中南部鄉親都期待。三接如果不起來，一年少137億度電，相當台北市85%年用電量，要多燒500萬噸燃煤。

3、護藻礁：三接沒有蓋在藻礁上，從232公頃減少9成變成23公頃，完全避開潮間帶藻礁，外推後也不影響海底礁石。

4、公共政策是選擇，是在均衡各種價值下，盡量做到各方的平衡，做對國家最有利的選擇。保護藻礁很重要，但穩定供電、國家發展，中南部減煤減碳減空污，同樣非常重要。

5、顧供電、減空污、護藻礁，三種價值都要贏，這樣台灣才會贏。政府根據科學及專業的調查，做出對台灣最好的選擇，遷離三接公投，請投不同意。

▼四大公投反方重點一次看。（圖／翻攝民進黨臉書）

