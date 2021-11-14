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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委提修法延長公投規範年限　許智傑：施政可能綁手綁腳

▲▼中國民國第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票，新店安坑國小投票所前民眾排隊投票狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲4大公投將於年底登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

4大公投將於年底登場，為防止政府對公投結果不認帳或鑽漏洞，有學者建修正《公民投票法》將相關規範強制入法，國民黨立委曾銘宗則建議，行政機關在2年內不得變更經創制或複決案內容的施政，應延長為4年或8年。民進黨立委許智傑表示，這樣施政可能更綁手綁腳，更難提升效率。

根據2018年公投結果，政府事後用間接或自行文字解釋權，用投機取巧的方案，迴避公投結果，堅持原本的政策方針，中山大學政治研究所教授廖達琪認為，問題可能出在現行《公民投票法》漏洞及公投主文咬文嚼字，以致於政府有自行解讀的空間。

曾銘宗則說，根據《公民投票法》規定，針對重大政策的公投案，行政機關在2年內不得變更經創制或複決案內容的施政，有效期間僅2年，並不符合比例原則，建議延長到4年或8年，加強對政府的強制力。

對此，許智傑14日受訪時表示，公投是給政府施政的方向，目前2年的設計是要政府適時踩剎車，但因現今時空變化太快，罷免制度也是滿1年即可施行。

許智傑認為，若公投延長為4至8年，人民若因時空環境不同而改變心態，施政也可能更綁手綁腳，效率也更難提升，這個問題需要大家謹慎思考。

此外，原能會主委謝曉星日前聲稱，台灣除有核廢料問題外，且因屬地震帶，站在核安管制立場，相關發展需徹底調查，「現階段台灣不適合發展核電」，並強調核四重啟機率為零。

對此，許智傑則說，核四是20幾年的拼裝車，設備老舊又地處地震帶，重啟真的有問題，謝曉星說重啟機率為零，是想將事實告訴大家，萬一通過重啟，政府盡力處理也不見得夠能順利。

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