蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃？　民進黨：買菜民眾都知藍營邏輯錯亂

▲蔣萬安上街頭宣傳「反萊豬」公投。（圖／記者徐政璿攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委蔣萬安近日在宣講公投時，遭到菜市場民眾嗆「為何萊牛可以吃？萊豬不行？」對此，民進黨發言人周江杰15日表示，天天買菜民眾都知，國民黨開放萊牛、反萊豬根本邏輯錯亂。

周江杰指出，國民黨開放含萊劑美牛至今已經九年，國民黨是率先開放萊劑肉品來台的，如今同樣標準，為何美牛可以，美豬卻不行，這種說法不僅毫無科學依據，不禁讓人聯想國民黨是不是就是為了反美而反美豬？

周江杰表示，在美國留學、工作多年的蔣萬安，也在美國食用相關符合規定的食品，為何卻反對這樣的食品進口台灣？還要用公投來搗亂、浪費全民納稅錢。

周江杰說，蔣萬安之前在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，也被蘇院長問到答不出話，如今在市場宣講遭民眾質疑，也沒辦法正面回應國民黨雙重標準，顯示出國民黨昨是今非的情況，不僅民眾難以接受，連國民黨自家立委都難以辯護。

周江杰強調，民進黨一直以來都是遵照聯合國國際食品法典委員會（CODEX）在2012年通過的安全容許量標準，接軌世界貿易準則和安全標準；反觀國民黨，在2012年國際標準尚未訂定前，就急著想要開放含萊劑美牛，現在卻不顧國際標準與科學證據，反對同樣含萊劑的美豬進口，這樣「吃萊牛、反萊豬」自相矛盾、政策前後不一的情形，就是在帶頭「反科學、亂台灣」。