林靜儀披醫師袍參戰中二選區！林佳龍陪同　登記參選「搶頭香」

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中二選區立委補選將於明年初登場，前立委林靜儀接受民進黨徵召參戰，今(15日)林靜儀繳納20萬保證金，於上午8時35分完成登記補選，身穿醫師袍「搶頭香」。競選總部主委林佳龍表示，靜儀的台語諧音為「正義」，相信正義一定會贏回第二選區；林靜儀同樣也強調「溫柔堅定」。先前遭罷免、擔任競選總部總幹事的前立委陳柏惟也站台表達支持。

▲林靜儀參戰台中第二選區，登記參選搶頭香。（圖／記者白珈陽攝，下同）

陳柏惟今早現身站台，陪著林靜儀搶頭香，他表示，「靜儀做事拚第一，就是要做到最好，在這裡送上祝福，預祝選舉成功順利，改變台中海線政治生態，此次台灣基進、民進黨必定攜手合作，打贏選戰。」

林佳龍也表示，兩年前他擔任台中市長時，當時就是他徵詢陳柏惟到中二選區參選，「做為前台中市長，要為台中推薦最優秀人才，陳柏惟的表現，大家看得見，2年以來，在交通建是方面做得比競爭對手更多、更好，有些未完成的建設，現在由靜儀接棒；靜儀就是正義(台語諧音)，為正義發聲，可以說這次競選，兩黨大團結，為台中人民選出最優秀的立委。」

林佳龍說，認識林靜儀十幾年，深知她的專業與熱情，對她的表現有信心，「今天早上登記，分秒必爭、兵貴神速」，登記參選搶下頭香，盼能博得好彩頭，「好的開始，就是成功的保證！」

立法委員何欣純則以「學姐妹」的關係稱呼林靜儀，強調他在求學時期已落腳台中，並提及擔任婦產科主任的林靜儀在台中接生超過七千個小孩，再度回擊對手的空降說。

在場群眾和支持者也熱情高呼「齊力勇敢，贏回正義」、凍蒜聲不絕於耳，盼在明年1月9日補選中，順利將林靜儀送進立法院。