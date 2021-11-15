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打高端恐補2劑國際疫苗　蔣萬安：早提醒指揮中心

▲▼蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

全球邊境陸續開放，由於高端疫苗僅獲紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯4國認可，指揮中心宣布施打高端疫苗的民眾因就學等原因，有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗。對此，長期關注防疫和疫苗政策的國民黨立委蔣萬安就表示，早在質詢時就提醒過指揮中心及早因應。

11月8日起，美國規定所有外籍旅客須打完2劑獲FDA或WHO核准疫苗才可入境，這些疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗。台灣國產疫苗高端並不在列。

由於施打高端疫苗的民眾無法入境美國或其他國家，指揮中心宣布，民眾因就學等原因，有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗。

對此，蔣萬安指出，過去在質詢時就針對美國在11月份調整的入境政策提醒過指揮中心，必須儘早做因應，當時美方就傳出未來只有施打完兩劑國際認證的疫苗才可以入境，這當中並沒有包含高端疫苗，可能影響國人出國的權益。

蔣萬安強調，現在指揮中心開放施打高端疫苗的民眾補打其他國際疫苗，更需要的是公開更多相關科學數據及資料，讓國人清楚了解接下來這樣的混打安排，到底會不會有些疑慮；若專家學者願意出來做一些說明，更能讓民眾安心。

指揮中心發言人莊人祥表示，關於高端混打的影響，相關臨床試驗都還在進行中，大家會認為，高端是次蛋白疫苗，和mRNA、載體疫苗的機制不同，在滿28天後加打疫苗，不會有不一樣的副作用。不管是任何疫苗，若有不良事件或反應都可以就醫通報，甚至有需要報預防接種受害救濟都會處理。

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