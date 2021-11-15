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「1114是民進黨黨恥之日」　游盈隆批蔡英文擴權害民主早夭

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨全代會14日通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，直轄市長候選人將由黨主席依徵召辦法提名徵召。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書PO文表示，這無疑讓蔡英文總統兼黨主席登上權力高峰，他甚至形容這天是「民進黨的黨恥之日」，「類似希特勒終結威瑪共和，真是作夢也想不到，這一天來的這麼快！」

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文在民進黨全代會上針對1218四大公投，重申「四個不同意」的立場，並下令全國動員正面迎戰。（圖／記者李毓康攝）

民進黨中執會日前通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，14日送交全代會正式通過，成為民進黨處理明年選戰的提名依據。依據規定，直轄市長候選人由黨主席依徵召辦法提名，提請中執會通過後徵召；而非直轄市縣市長提名，執政任期尚未屆滿縣市，候選人由黨主席提名，並經中執會通過後徵召；而非執政縣市，則需經徵詢、協調後產生單一人選，並由黨主席提名經中執會通過後徵召。

另外，執政任期已屆滿兩屆的縣市，其候選人則依照公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選。也就是說，2022年縣市長選戰，六都市長皆由黨主席蔡英文依照徵召辦法提名，而執政任期屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，則會依規定辦理初選。

對此，台灣民意基金會董事長游盈隆14日晚間在臉書PO文表示，民進黨全代會無異議通過中執會提案，無疑是讓蔡英文登上權力高峰，全面掌控6都16縣市長候選人提名權，「此刻，蔡英文已經創造了民進黨歷史新紀錄，將黨主席權力擴大到一個前無古人，後無來者的地步，而且沒有任何理由。」

游盈隆批評，「2021年11月14日，是民進黨的黨恥之日」，黨內民主在全體全國黨代表的見證下走入歷史，「這是黨內民主的早夭，談不上壽終正寢，類似希特勒終結威瑪共和，真是作夢也想不到，這一天來的這麼快！」

▼游盈隆臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／游盈隆）

台灣民意基金會董事長游盈隆批評，「2021年11月14日，是民進黨的黨恥之日」。（圖／翻攝自Facebook／游盈隆）

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