指控川普「強吻性騷」　《誰是接班人》參賽者突撤妨害名譽訴訟

▲美國前總統川普被實境秀參賽者控告性騷擾。（圖／路透社）

中央社紐約13日綜合外電報導

川普實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）參賽者澤沃斯指控美國前總統川普對她性騷擾，遭川普反稱她說謊，於是控告川普妨害名譽。她12日中止5年纏訟，未獲得道歉或賠償。

路透社報導，澤沃斯（Summer Zervos）突然決定中止訴訟，使得川普（Donald Trump）不用就性騷擾指控宣誓作證。他被控在2007年澤沃斯尋求事業建議後，對她強吻、撫摸。

澤沃斯於2017年1月，在曼哈頓的紐約州法院對川普提告，理由是川普說女性對他的這類指控都是「謊言」，並在推特（Twitter）轉發文章說她的指控是「騙局」，這麼做已嚴重傷害她的名譽。

▲當初指控川普性騷擾的澤沃斯（Summer Zervos）突然決定中止訴訟。（圖／路透）



川普否認澤沃斯的性騷擾指控，稱背後有政治動機。澤沃斯於2005年出演川普的電視實境秀。

澤沃斯的代表律師威金森（Beth Wilkinson）和彭札（Moira Penza）發布聯合聲明表示：「澤沃斯不希望繼續和被告的訴訟，並保留她談論過去經歷的自由。」

川普的律師哈巴（Alina Habba）在電子郵件中表示：「澤沃斯做了審慎的決定，自願撤銷訴訟而未要求任何賠償或律師費。她毫無選擇只能這麼做，因為事實已經很明顯，我的當事人沒有犯下任何過錯。」

威金森和彭札沒有立即回應置評要求。 川普則表示：「每當有這類事情發生，總是令人十分遺憾。但也顯示為了真相與正義而戰的重要性。唯有勝利能重建一個人的聲譽。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘