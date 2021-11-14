　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

指控川普「強吻性騷」　《誰是接班人》參賽者突撤妨害名譽訴訟

▲▼美國前總統川普認為，中國應支付全球10兆美元，作為新冠疫情擴散的賠償。（圖／路透社）

▲美國前總統川普被實境秀參賽者控告性騷擾。（圖／路透社） 

中央社紐約13日綜合外電報導

川普實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）參賽者澤沃斯指控美國前總統川普對她性騷擾，遭川普反稱她說謊，於是控告川普妨害名譽。她12日中止5年纏訟，未獲得道歉或賠償。

路透社報導，澤沃斯（Summer Zervos）突然決定中止訴訟，使得川普（Donald Trump）不用就性騷擾指控宣誓作證。他被控在2007年澤沃斯尋求事業建議後，對她強吻、撫摸。

澤沃斯於2017年1月，在曼哈頓的紐約州法院對川普提告，理由是川普說女性對他的這類指控都是「謊言」，並在推特（Twitter）轉發文章說她的指控是「騙局」，這麼做已嚴重傷害她的名譽。

▲▼當初指控川普性騷擾的澤沃斯（Summer Zervos）突然決定中止訴訟。（圖／路透）

▲當初指控川普性騷擾的澤沃斯（Summer Zervos）突然決定中止訴訟。（圖／路透）

川普否認澤沃斯的性騷擾指控，稱背後有政治動機。澤沃斯於2005年出演川普的電視實境秀。

澤沃斯的代表律師威金森（Beth Wilkinson）和彭札（Moira Penza）發布聯合聲明表示：「澤沃斯不希望繼續和被告的訴訟，並保留她談論過去經歷的自由。」

川普的律師哈巴（Alina Habba）在電子郵件中表示：「澤沃斯做了審慎的決定，自願撤銷訴訟而未要求任何賠償或律師費。她毫無選擇只能這麼做，因為事實已經很明顯，我的當事人沒有犯下任何過錯。」

威金森和彭札沒有立即回應置評要求。 川普則表示：「每當有這類事情發生，總是令人十分遺憾。但也顯示為了真相與正義而戰的重要性。唯有勝利能重建一個人的聲譽。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
快訊／台鐵439次自強號「空轉」卡牡丹坡　網傻：廣播請機車支

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海運還在塞！加州港口83艘貨櫃船排隊創新高　平均等17天才能卸貨

指控川普「強吻性騷」　《誰是接班人》參賽者突撤妨害名譽訴訟

長賜號貨輪「蘇伊士運河損傷」完成修復　青島啟航載貨前往歐洲

女傭不甩輪椅婦！「坐男大腿」2小時　網一看全怒：快解僱

希臘要求英國歸還「帕德嫩神廟」神像　大英博物館：這是大眾遺產

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天

溫泉度假染性病！11歲女童出國泡湯後「又熱又痛」　一驗竟是淋病

強吻熊抱女學生！變態狼師硬扯「我們在談戀愛」　受害女同學崩潰

自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

外籍教授分享為何別娶臺灣女生　怒譙岳父！結局笑翻網：最佳老公

野生「巨蜥」快速爬行衝進屋內！　女童嚇壞尖叫...祖父驚：不敢相信

呼吸就胖!！友狂吃炫美食還超瘦　她「浮誇語調」點出易胖體質心聲

隋棠破冰姚元浩！9年前「轟動分手」和解了　 低調現身姚母告別式

海運還在塞！加州港口83艘貨櫃船排隊創新高　平均等17天才能卸貨

指控川普「強吻性騷」　《誰是接班人》參賽者突撤妨害名譽訴訟

長賜號貨輪「蘇伊士運河損傷」完成修復　青島啟航載貨前往歐洲

女傭不甩輪椅婦！「坐男大腿」2小時　網一看全怒：快解僱

希臘要求英國歸還「帕德嫩神廟」神像　大英博物館：這是大眾遺產

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天

溫泉度假染性病！11歲女童出國泡湯後「又熱又痛」　一驗竟是淋病

強吻熊抱女學生！變態狼師硬扯「我們在談戀愛」　受害女同學崩潰

自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

海運還在塞！加州港口83艘貨櫃船排隊創新高　平均等17天才能卸貨

指控川普「強吻性騷」　《誰是接班人》參賽者突撤妨害名譽訴訟

陌生人對她女兒狂拍照！女星在旁傻眼：當自家孩子？　怒揭爸媽6地雷

耳朵黑點藏巨肥粉刺！66秒拉出「整坨奶油花」　千人高潮：太療癒

蛤蜊吐沙不放鹽！主婦揭「廚房神器」…讓它吐得一乾二淨

黃曉明生日1亮點被指「放閃Baby」！　收兒手工禮物：最好最窩心

高端開放「混打」他牌疫苗　朱學恒：你終究要打國際認可疫苗的

JR愛犬被宣判「活不過1年」！　診間淚崩…千字文痛喊：我不能失去牠

藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇　新北市圖汐止分館借書換戲票

桃猿作客悍將　霸林爵、羅力誰先止敗？

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

國際熱門新聞

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

男大生玩真心話大冒險　說出祖母「死亡真相」

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」

女傭不甩輪椅婦！坐男大腿2小時

11歲女童泡湯完又熱又痛　竟染性病

與癌男閃婚！3個月後尪病逝　她靠向日葵守寡20年

才登太空...美科技公司創辦人「墜機亡」！

海拔2000m裸身交纏！情侶野戰全都錄

歐洲近200萬例確診　死亡數佔全球過半

爆乳瘋女闖圍欄示愛　公獅趴地看傻

人妻每晚窗前入浴　全裸身影被看光

他遭妻子家暴　警方破門先擊斃他

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！

更多熱門

相關新聞

已故富豪埋驚人寶藏遺言：快去找！

已故富豪埋驚人寶藏遺言：快去找！

美國尋寶家馬克蘭提斯（Mark Lantis），在2018年8月闖入黃石國家公園，企圖尋找已故富豪佛斯特芬恩（Forrest Fenn）埋藏數十年的寶藏，但他卻在深山中迷失方向，最終只好請懷俄明州（State of Wyoming）的警消單位，出動一輛直升機救援，歷經多年訴訟後，昨天（12日）美國聯邦法院判處了馬克5年緩刑，並需繳納2880美金（約新台幣8萬元）的直升機救難費用。

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」

中國遊說美企向議員施壓「阻擋抗中法案」

中國遊說美企向議員施壓「阻擋抗中法案」

年賺2700萬　仍須28萬年才追得上馬斯克

年賺2700萬　仍須28萬年才追得上馬斯克

關鍵字：

川普誰是接班人Summer Zervos澤沃斯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

出道20年突剪短！宋智孝曝「男孩激短髮」　哈哈也驚呆

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

網紅產品被發現「是百桂代工」引熱議！　無奈回應

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

男大生玩真心話大冒險　說出祖母「死亡真相」

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

罹癌夫搞小三！妻照顧20年割斷他頸動脈

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面