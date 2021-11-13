已故富豪深山埋驚人寶藏遺言：快去找！ 他尋寶Day1就嚇得找媽媽

▲美國男子馬克尋寶不成，還因迷路動用直昇機搜救。（示意圖，翻攝Pexels）



圖文／鏡週刊

美國尋寶家馬克蘭提斯（Mark Lantis），在2018年8月闖入黃石國家公園，企圖尋找已故富豪佛斯特芬恩（Forrest Fenn）埋藏數十年的寶藏，但他卻在深山中迷失方向，最終只好請懷俄明州（State of Wyoming）的警消單位，出動一輛直升機救援，歷經多年訴訟後，昨天（12日）美國聯邦法院判處了馬克5年緩刑，並需繳納2880美金（約新台幣8萬元）的直升機救難費用。

據外媒報導，現年40多歲的馬克原是一位油田工人，他在3年前僅穿著輕便的牛仔褲及球鞋，卻沒有攜帶任何武器及食物，僅帶了一瓶防熊噴霧後，便隻身一人前往黃石國家公園，企圖尋找傳說中的寶藏，但卻在入夜後迷失方向，因山區的溫差極大，且有棕熊、豺狼和毒蛇出沒，孤立無援的馬克在母親的幫助下，只好緊急致電給山林員求救，最終出動了直升機進行救援。

馬克魯莽的行為也引起眾人不滿，黃石國家公園的山林員向法院提起告訴，控告馬克的行徑是「完全不考慮後果，引起了大眾的恐慌與困擾，並造成他人的生命危險」，歷經多年纏訟後，昨天聯邦法院維持原判決，判處馬克5年緩刑，並需支付2880美金（約新台幣8萬元）的直升機救難費用，他在未來5年內也不得進入黃石國家公園，但全案仍可上訴。

多年來散盡家財打官司的馬克，則對此非常不滿，他表示：「我對這個判決非常不服，日後一定會持續戰鬥。」但法官則以「被告深知旅程的危險性，卻仍有意識的忽視已知的風險」為由，維持原判決不變，據悉在意外發生後，馬克便被公司革職了，目前他正申請指派一位新的公設辯護人，以降低開庭的費用。

美國已故富豪佛斯特曾在2010年出版的回憶錄《追逐的快感》（The Thrill of the Chase）中，透露把一箱裝滿黃金和珠寶的保險櫃，埋藏在洛基山脈海拔5000英尺的某處，並鼓勵大家去尋找這個藏寶箱，從此尋寶的風氣蔚為風潮，但至今已有5人在過程中身亡，每年也有大批冒險人士因此受傷。

美國搜救協會執行長克里斯（Chris Boyer）則不樂見此情況，他曾說：「尋寶不是什麼壞事，但馬克和太多人都根本沒做好準備，你應該靠知識和專業技能去尋寶，而絕對不是靠運氣。」



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