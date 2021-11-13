　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

▲▼海金剛飯店是一棟7層樓的漂浮飯店。（圖／翻攝自維基百科）

▲海金剛飯店是一棟7層樓的漂浮飯店。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

位於北韓（朝鮮）金剛山某港灣邊的「海金剛飯店」（Hotel Haegumgang）如今破舊髒亂不堪，猶如停靠在港口邊的幽靈船，2019年更慘遭北韓最高領導人金正恩辱罵「又醜又難管，拆掉算了」；不過其實這座飯店其實有著華麗的過去，它曾是停靠在澳洲大堡礁邊的5星級豪華飯店，只不過數十年來命運多舛。

根據美媒《CNN》報導，如今停靠在北韓金剛山港灣、距兩韓軍事緩衝區（DMZ）僅20分鐘車程的海金剛飯店，其實是澳洲當地建設業者斥資4500萬美元（約現在的1億美元）所打造的7層樓5星級漂浮飯店，在新加坡造船廠完工後，送往澳洲湯思維爾（Townsville），1988年以「四季堡礁渡假村」（Four Seasons Barrier Reef Resort）的名字開始營運。

「四季堡礁渡假村」開幕時擁有176個房間、最多可容納350名房客，若遊客想要前往入住，得在鄰近村莊搭乘約2個小時的船、或是搭乘直升機才能到達，飯店的員工則住在頂樓，相傳員工在飯店頂樓天花板掛上空的啤酒瓶，據說員工靠觀測啤酒瓶搖晃的程度，來推斷天氣與海象、以及是否有許多暈船的房客。

不過飯店開幕不到1年，便因為時常得面臨熱帶氣旋的侵襲，加上交通不便，導致願意入住的旅客不斷減少，且管理費用高昂，因此「四季堡礁渡假村」只好靜悄悄關門大吉。

之後該漂浮飯店轉而前往越南胡志明市，以「西貢飯店」的名字再度被投入旅遊市場，原本以為停靠在港灣就能挽救低迷的住房率，然而最終依舊不敵財政浩劫，1998年再度關門退場，最後才終於被南韓現代峨山公司（Hyundai Asan）買下經營，停靠在北韓金剛山的港灣，改名為「海金剛飯店」再度開幕，2000年正值南北韓交流熱絡，南韓居民可前往北韓境內的金剛山觀光。

豈料，2008年南韓籍的女性觀光客朴王子（박왕자，音譯）慘遭北韓朝鮮人民軍槍殺身亡，平壤當局聲稱該名女子踏入軍事警戒區，此後金剛山觀光宣告中斷，南北韓關係再度降至冰點。目前無法確切得知該飯店是否還有在運作，僅能從Google地圖一窺其在港灣邊逐漸破敗的慘澹模樣。

▲▼金正恩2019年視察金剛山時，宣稱要拆除所有觀光設施。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩2019年視察金剛山時，宣稱要拆除所有觀光設施，後方便為海金剛飯店。（圖／翻攝自朝中社）

據悉，金正恩2019年10月視察金剛山觀光地區時，曾在海金剛飯店前怒斥，「（金剛山觀光設施）難以管理、殘破不堪」，聲稱要拆除所有外商投資興建的觀光設施，要以北韓的風格全面改建。

報導指出，由於目前全球新冠疫情尚未結束，因此北韓所有關於金剛山的計畫只能停滯在保留狀態，而海金剛飯店的未來也顯得飄搖欲墜。

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
快訊／新北瑞芳驚傳釣客落海！50多歲男「撿釣竿」遭惡浪沖落
高雄騎士攔車惹錯人！駕駛下車「格鬥連技」他秒求饒
11歲女童出國泡湯後「又熱又痛」　一驗竟是淋病
一天尿尿幾次算正常？泌尿醫解答　「有這3跡象」小心了
被毆男大生好轉！能算數還問「妳有吃飯嗎？」　媽媽淚崩
男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！
「台中七期就是博弈的竹科！」內行曝：金項鍊是標配

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

希臘要求英國歸還「帕德嫩神廟」神像　大英博物館：這是大眾遺產

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天

溫泉度假染性病！11歲女童出國泡湯後「又熱又痛」　一驗竟是淋病

強吻熊抱女學生！變態狼師硬扯「我們在談戀愛」　受害女同學崩潰

自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

料理白癡把雞蛋丟微波爐！下秒整顆爆炸　「滾燙蛋液」炸臉險毀容

南韓總統候選人接見美高層！尹強調「美韓同盟」　李歸咎韓戰責任

杜特蒂長女宣布角逐下屆副總統！　將和前總統獨子小馬可仕搭檔

男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

希臘要求英國歸還「帕德嫩神廟」神像　大英博物館：這是大眾遺產

華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天

溫泉度假染性病！11歲女童出國泡湯後「又熱又痛」　一驗竟是淋病

強吻熊抱女學生！變態狼師硬扯「我們在談戀愛」　受害女同學崩潰

自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

料理白癡把雞蛋丟微波爐！下秒整顆爆炸　「滾燙蛋液」炸臉險毀容

南韓總統候選人接見美高層！尹強調「美韓同盟」　李歸咎韓戰責任

杜特蒂長女宣布角逐下屆副總統！　將和前總統獨子小馬可仕搭檔

男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

伍鐸最終戰7局失2分MVP！味全贏兄弟　統一封王降到Ｍ3

父再婚外配一年過世！他「遺產沒分到」氣炸提告：騙我爸2棟房

林子崴讓猿季後賽尚未絕望　曾總大讚：這囡仔謀甘丹

好市多鮮乳大缺貨！被迫實行「限購令」　官方出面解釋原因

快訊／新北瑞芳驚傳釣客落海！50多歲男「撿釣竿」遭惡浪沖落

癌母遭「膠帶封口鼻」亡！男失業台北橋輕生　至今未尋獲

5習慣害你莫名變胖！「暖氣房待整天」也中招　醫：快勸身邊人戒菸

賈永婕「9道奢華菜色」秀手藝！　自豪：是女廚神…網一看全跪

重光盃少棒開幕　葉問二壘安打助和興搶勝

香港波神天冷穿針織包不住！　「鈕扣快撐爆」網都暈了：好凶

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

才登太空...美科技公司創辦人「墜機亡」！

女傭長期遭性侵　側錄雇主強揉胸、摳下體影片曝

與癌男閃婚！3個月後尪病逝　她靠向日葵守寡20年

抓姦抓到閨蜜　正宮小三正面對決影片瘋傳

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」

男大生玩真心話大冒險　說出祖母「死亡真相」

爆乳瘋女闖圍欄示愛　公獅趴地看傻

歐洲近200萬例確診　死亡數佔全球過半

23歲就退休！她靠1招解鎖財務自由

譚德塞點名「這2國」還沒打疫苗！

NBA球星大力挺台！108秒影片：台灣屬於台灣人

澳洲防長：若美國出手協防台灣　澳洲必將支持

更多熱門

相關新聞

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」

現年70歲的美國男作家布倫納（Malcolm J. Brenner）2010年出版了一本自傳，內容描述他曾在1970年代的大學時期，與一隻母海豚多莉（Dolly）發生6個多月的性愛關係。另一名NASA贊助的女研究員也曝露為了教海豚說話，也與朝夕相處的公海豚有過性行為。

強吻熊抱女學生！變態狼師竟硬扯：我們在戀愛

強吻熊抱女學生！變態狼師竟硬扯：我們在戀愛

中國遊說美企向議員施壓「阻擋抗中法案」

中國遊說美企向議員施壓「阻擋抗中法案」

與癌男閃婚！3個月後尪病逝　她靠向日葵守寡20年

與癌男閃婚！3個月後尪病逝　她靠向日葵守寡20年

年賺2700萬　仍須28萬年才追得上馬斯克

年賺2700萬　仍須28萬年才追得上馬斯克

關鍵字：

日韓要聞北美要聞北韓朝鮮海金剛飯店金剛山金正恩南韓現代峨山

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉！

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

恐怖等晚餐！煮飯背後4鱷魚包圍

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面