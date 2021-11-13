中二選區立委補選王見王　顏寬恒林靜儀握手互相加油

▲顏寬恒與林靜儀出席活動握手互相加油。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市中二選區立委補選，國民黨與民進黨徵召顏寬恒與林靜儀PK，雙方團隊各跑各行程，13日晚間6點半卻傳出2人可能會在沙鹿區公所的活動中同台。然而2人的行程太滿，遲到的2人仍巧遇。後到的顏寬恒與林靜儀僅握手互相鼓勵，相敬如賓未交談。

▲林靜儀先抵達活動現場，坐在第一排。（圖／民眾提供）

沙鹿區公所今天晚上6點半舉行「月滿沙鹿晚會暨節能宣導活動」，由於立委補選參選人顏寬恒與林靜儀都獲邀出席，2人也都答應要到場，如果都到將是參選以來首度同台。2人在節能活動中，針對公投重啟核電、三接遷廠、保護藻礁等有關，會激起什麼火花，引起外界矚目。

然而，2人都因為行程滿而遲到，林靜儀先抵達後坐在第一排，顏寬恒隨後到後，逐一跟在場民眾握手，最後顏主動跟林握手，2人點頭互相鼓勵，接著顏就坐到隔壁排，未坐一起。

▲▼顏寬恒與林靜儀2人不約而同說曾是立院同事，互相認識。（圖／民眾提供）

林靜儀受訪時說，今天晚上跟顏寬恒有一起出現在一場餐會，但因為人數太多未碰面。與顏寬恒是同一屆立委同事，彼此都認識。

顏寬恒則說，自己跟林靜儀曾在立法院共事，本來就認識，大家彼此加油。