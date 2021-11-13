「家在哪寬恒就在哪」顏寬恒發暖文打溫情牌　4天獲9萬讚刷新紀錄

▲顏寬恒宣布參加台中第二選區立委補選，該貼文4日內獲得超過9萬讚。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨前立委顏寬恒日前宣布投入台中第二選區立委補選，並在臉書發表溫情喊話，表示這個選區需要的是為民服務的心，即便他敗選，也會繼續以不同身分為民服務，「家在哪，寬恒就在哪」，而這篇發文內容，在4天內獲得超過9萬讚，一舉超越顏寬恒過去的所有發文，網友更推這數據「根本真實民調」。

顏寬恒在臉書宣布參選文，「我是寬恒，您喜歡的寬恒、您不喜歡的寬恒、一個努力改變的寬恒」，其實政治沒有這麼多的權謀算計，如果能夠多些溫度，才是鄉親之福、也是民主之福；沒有那麼多的惡意，因為人民都是善良的、充滿期待的，他們不是期待著某人、某黨變得更好，而是希望成長的這片土地，有朝一日能夠成為他們心目中的模樣，這是人民的期待、也是我們一直努力的目標，「所以即便寬恒敗選，也不曾停下腳步，換了個身分，繼續不忘初衷，與民同在」。

顏寬恒表示，「抱歉，讓大家久等了，寬恒今天正式宣布投入臺中第二選區立委補選，沒有算計，就是臺中市民顏寬恒，我是在地的囝仔，寬恒實在也不懂，明明民進黨現在有這麼多在地優秀的民意代表，為何總是要讓外地人來第二選區」，我們這個選區不需要防彈背心，我們需要的是一顆為民服務的心，剛走了一位處處護航執政黨與民意作對的立委，卻來了一位選前就開始污衊海線屯區、還沒罷免成功就開始等待補選的前立委。

顏寬恒強調，「我知道未來非常艱困」，不敢稱自己是戰士、也不可能選擇戰場，因為這是唯一的家，「家在哪，寬恒就在哪」。