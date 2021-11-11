顏家遭抹黑不忍了！顏寬恒：早跟父親說很多次「慈悲無用」

記者柯沛辰、李忠憲／台中報導

台中第二選區補選煙硝味濃，國民黨前立委顏寬恒11日表示，早在他還沒宣布參選前，網路攻擊、抹黑栽贓就不曾間斷，所以他曾多次告訴父親顏清標，「有媽祖的慈悲心很好，但面對抹黑造謠，慈悲無用」，後續將針對各種抹黑栽贓，直接委託律師提告。讓司法還他們父子倆清白。

顏寬恒11日上午會勘沙鹿區台灣大道6段與正英路口改善案，並接受媒體採訪，談到他在台中生活45年，對地方需求暸若指掌，儘管這場選戰勢必非常辛苦、勝負難料，但無論如何，他都不忘初心，會從地方基層出發，一步一腳印扎根地方。

▲顏寬恒與妹妹顏莉敏到沙鹿會勘。（圖／記者李忠憲翻攝）

顏寬恒說，從宣布參選前到宣布後，網路攻擊、抹黑栽贓鋪天蓋地，大家都看在眼裡，而這些事情的是非對錯，都將交由司法去審查判決，「我父親的部分，過去不管是投資，或銀行查封，都交給法律去處理」。最後，呼籲外界有質疑、有證據，就直接提告來釐清。

說到此處，顏寬恒也透露，他於心不忍，自己參選卻讓父親被潑髒水，所以曾多次告訴父親「有媽祖的慈悲心很好，但面對抹黑造謠的行為，慈悲無用。」所以針對外界抹黑他和父親的部分，已分別委託律師提告，交由司法還他們清白。

另外，針對對手林靜儀前一天曾提到，民進黨一直進行陸戰，但部分團體組織被「陳舊勢力」把持，導致民進黨地方公職人員難以接近，並非他們不努力。對此，顏寬恒回應，他無法回應這種無端的指控和謠言，是不是真實情況，相信大家自有智慧判斷。

至於林靜儀近日還提到，藻礁公投如果順利通過，中火的燃煤需增加500萬噸填補。顏寬恒也反問，為何政府都只能逼人民接受，而不是讓人民選擇？公投也有核四議題，如果人民贊成核四重啟，那是不是也是一個選項？

他說，為什麼政府要告訴人民，藻礁公投通過，就只能增加燃煤？民進黨過去也和民間團體、環保團體站在一起，為什麼執政之後就都不一樣，所承諾的也都不需要遵守。

顏寬恒說，台中人現在所承受的空污，也不是人民所樂意的，所以我們必須要再透過這次的公投，讓政府針對錯誤的能源政策再作修正。

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