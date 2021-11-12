486曝匯款單「林靜儀子彈來了」　網驚「好多零」：這是炮彈了！

▲林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨推派前立委林靜儀參選台中第二選區補選，對決國民黨籍的顏寬恒。近期，林靜儀開了捐款帳戶，歡迎支持者一起力挺，團購達人486先生今（12）日在臉書PO出捐款單據大喊「子彈來了」，網友發現捐款金額好多個零狂讚「這是炮彈了」。

486先生陳延昶在臉書公布捐款單據，「林靜儀，子彈來了」，捐款金額為100萬元，震撼許多網友引發討論，「帥到說不出來」、「帥 台中市民謝謝你」、「真心希望能贏下這局，黑金真的不要再有了」、「這是砲彈了，不是子彈」。

過去486先生就承諾，林靜儀參與補選就會捐款100萬元，今天終於兌現支票，獲得許多網友讚聲。

台中第二選區立委補選，確定由民進黨前立委林靜儀對上國民黨前立委顏寬恒。根據TPOC台灣議題研究中心顯示，林靜儀網路正聲量遠高於顏寬恒，且藍營全黨僅5人發文挺顏寬恆，遠輸綠營全黨有30篇文挺林靜儀，互動數更是顏寬恒的五倍。

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▼486捐款給林靜儀。（圖／翻攝486臉書）