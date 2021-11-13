周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開　媽祖是保佑我這種人

▲由左至右依序為周玉蔻、顏清標、顏寬恒。（組合圖／記者屠惠剛、李毓康、林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人周玉蔻接連指控顏清標霸佔鎮瀾宮董事長位子、前立委顏寬恒誠信問題、與顏家選舉要穿防彈衣、欠債1.8億還霸佔法拍屋當服務處等，顏寬恒決定委託律師提告。對此，周玉蔻13日向顏寬恒喊話「只要你敢告，你們家見不得人的潘朵拉的盒子就將打開」。

周玉蔻在臉書提及15年前被顏清標控告的事，2006年6月9日她到大甲鎮瀾宮，在大甲媽面前斬雞頭發誓，以新聞工作者剖析鎮瀾宮資金是否有被鄭銘坤遭綁架，涉嫌自導自演一案，遭顏清標提告，該案最後「一審、二審本人均勝訴，最後，顏清標敗訴定讞。

周玉蔻指出，如今顏寬恒又想故技重施，用司法控告掩飾自家被各界檢視的種種，「顏寬恒，神明在上，媽祖的寬容在你們一家兩代的惡行上，當然無用！媽祖的慈悲是懲罰作惡家族的！你告啊！你敢告？你有臉告？你有什麼證據告？歡迎控告，只要你敢告，你們家見不得人的『潘朵拉的盒子』就將打開，飛出來的是什麼？後果如何，你一定心知肚明！」

周玉蔻提到，15年後，歷經老的入獄坐牢、病痛纏身，小的參選立委落敗的神諭警示，顏家父子仍不知懺悟，繼續挾媽祖自重，「笑面虎」顏寬恒還編造跟爸爸說媽祖所言慈悲無用，要委託律師向評論他們父子黑色事蹟者提告等妄言，「孰可忍、孰不可忍！」

周玉蔻還說，「顏寛恒，大甲媽及全台供奉的媽祖，早就看穿你與顏清標的虛假、貪婪和兇狠好鬥、欺善怕惡！媽祖的寬容慈悲是保佑像周玉蔻這種揭弊、除惡的正派善良之人的！你告啊！顏寬恒，15年前你們家老顏告我落敗，顏面掃地；15年後的今天，指控顏家惡行者已如排山倒海，大浪濤濤湧來！你告啊！馬祖神明在上，顏寬恒你告啊，馬祖會保佑被你家控告者平安，顏家將在媽祖的懲教下一個個身敗名裂！」