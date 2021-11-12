新竹消防猛男月曆又來了！手刀備好10張發票　限量5千份換完為止

▲新竹縣消防局搶先公布2022形象月曆精彩美照。（圖／新竹縣消防局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

廣受大家喜愛的新竹縣消防月曆即將出爐，為了這次拍攝，消防局特別選出15位外勤分隊同仁擔任主角，即使在疫情期間也不忘加緊訓練，本次消防形象月曆同樣採取公益索取，消防局長說孫福佑說，幾個月前「火神的眼淚」造成討論，也讓同仁們拍起來特別有投入。

新竹縣消防局長孫福佑說，疫情期間，消防員的工作量大增，月曆主角們要擠出時間鍛鍊自己，讓自己呈現最佳狀態，加上日前的「火神的眼淚」也引起廣大觀眾共鳴，這一次的拍攝讓大家特別有感。

▲本次共有13位男性消防同仁及2位女性消防同仁參與拍攝。



2022年新竹縣消防局形象月曆將於12月2日舉行記者會、3日開始兌換，屆時民眾可攜帶10張11、12月發票，前往新竹縣消防局竹北分隊、竹東分隊、湖口分隊、山崎分隊、寶山分隊、關西分隊、新埔分隊共7個索取地點兌換2份形象月曆，數量有限，每人限換2份，共5000份送完為止。

▲形象月曆的拍攝地點、造型，皆由月曆主角自行與攝影師討論構思。

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