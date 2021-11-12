深夜帶刀叫囂「殺死牠」　飼主球棍護犬...叫囂男遭毆返家竟暴斃

▲張姓堂弟因不滿堂哥深夜在門口叫囂，還揚言要殺死他的狗，一起之下拿棒球棍毆打對方，造成堂哥暴斃。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名張姓男子因不滿堂哥經常「盧小小」，夜間凌虐愛犬，甚至還拿著刀在家門口叫囂，氣不過拿球棒教訓堂哥，2人在黑夜中扭打，結果堂哥多處骨折，負傷昏迷後傷重不治。張男坦承犯行，法官審酌死者生前經常騷擾被告，還持刀去嗆聲，導致被告拿球棒毆打對方致死，考量被告犯後態度良好，且與家屬和解獲得諒解，因此依傷害致死罪判刑1年10月。

調查指出，30歲的張姓堂哥因情緒控制不佳，經常回到老家找親族麻煩，不僅時常大吵大鬧，有時還會拿刀恐嚇，親友還因此聲請家暴保護令。

今年元月初，堂哥情緒再次爆炸，激動之下脫口還說要拿刀殺死堂弟的狗，堂弟一氣之下出拿球棒與對方扭打，堂哥遭毆擊造成身上多處骨折，回家沒多久即陷入昏迷，經送醫後傷重死亡。

法官調查發現，案發時堂弟所持球棒質地堅硬，朝他人身體敲擊，可能造成死亡結果，是一般人客觀上所認知，而被告是心智健全成年人，客觀上被告應能預見，但當時場面混亂、時間短促，且在深夜光線昏暗情形下，被告疏於考量，持球棒毆打被害人，造成死者四肢出血及全身多處骨折，終因皮下軟組織出血及大量脂肪性肺栓塞、頭部、四肢多處外傷併左側上下肢多處骨折而死亡，被告應負傷害致死罪責。

堂弟坦承傷害被害人致死，實屬不該。法官考量其素行良好，並非惡性重大之人，加上被告雖觸犯重罪，但是因受死者日夜騷擾，且持刀械至住家前叫囂，才心生不滿持球棒毆打反抗，再審酌被告坦然面對己身錯誤，應有深刻反省，並與被害人家屬和解，被害人家屬也表明同意給予被告減刑機會，而法官也認被告犯行與法定刑有情輕法重之情狀，有足以憫恕之處，依59條酌減刑責，最後依傷害致人於死罪，處有期徒刑1年10月。

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